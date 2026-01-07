信置夥鷹君財團16.1億奪佐敦谷地　每呎地價4339元　符合市場預期

佐敦谷彩興路中小型住宅地皮上周（1月2日）截標，地政總署公佈，該幅用地以16.1億元批出信置（0083）夥鷹君（0041）合組財團，每呎樓面地價4,339元，符合市場預期。該地皮早前市場估值料約11.1億至22.3億元，每呎樓面地價約3,000至6,000元。



該地皮共截收8份標書，當中還包括長實集團（1113）、恒基地產（0012）、新地（0016）、嘉華國際（0173）、會德豐地產、嘉里建設（0683）等。

主席黃永光：對香港長遠發展充滿信心

信和置業主席黃永光表示，在中央政府的堅實支持以及特區政府利好政策的推動下，本港經濟正展現全面復甦勢頭，集團對香港長遠發展充滿信心，將繼續秉持審慎而積極的策略，把握具潛力發展機遇，致力為股東及所有持份者創造長遠而穩定的價值。非常高興今次與合作夥伴鷹君集團共同投得2026年首幅住宅用 地，為集團的土地儲備增添一幅上佳的地皮，更體現了集團對香港長遠發展的堅定承諾。

黃永光。

信和置業執行董事田兆源表示，隨著東九龍的進一步發展，集團深信該區具備巨大潛力。這幅優質市區地皮，坐擁完善的交通基礎設施和社區配套，集團將打造優質住宅項目，融入創新科技元素，致力於構建智能家居設計和智慧型會所設施，為住戶締造現代化、舒適而可持續的生活體驗。

最高樓面37萬呎、提供570伙

該地皮為佐敦谷彩興路的新九龍內地段第6674號住宅用地，該地皮地盤面積約為41,227平方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途。最高樓面面積為371,057平方呎，數字不包括將由買方按照賣地條件所興建的展能中心暨嚴重弱智人士宿舍、弱智人士輔助宿舍和停車處的政府地方的樓面面積。

早前發展局表示，該地皮原先為政府、機構及社區用地，料季內完成改劃，中標發展商需要興建社福設施，地皮料提供570伙。

佐敦谷公園（官方圖片）

市場估值11.1億至22.3億

該地皮市場估值料約11.1億至22.3億元，每呎樓面地價約3,000至6,000元。早前有測量師認為，近月樓市交投氣氛明顯回暖，不論一手二手，交投均價量齊升，後市趨明朗，加上低息環境持續，令各大發展商投地意欲上升。

佐敦谷彩興路的新九龍內地段第6674號住宅用地。