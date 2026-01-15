「最完美體態」亞姐張文慈入市！962萬購維港‧灣畔　近年北上掘金

樓市漸趨回暖，市場錄藝人一手成交。近年轉戰內地直播帶貨、曾奪「最完美體態大獎」的前亞姐張文慈，新近斥962.4萬元，購入由中國海外（0688）牽頭發展的啟德維港‧灣畔兩房單位，呎價22,329元。



張文慈962.4萬購兩房 採120天現金優惠付款計劃

資料顯示，成交單位為維港‧灣畔1A期1A座低層D室，實用面積431平方呎，採兩房間隔。單位於上月以962.4萬元成交，呎價22,329元。登記買家為張文慈（CHEUNG MAN CHE PINKY），與前亞姐張文慈的中英文名字相同，料為同一人。

張文慈採用120天現金優惠付款計劃，可享2%樓價折扣。該計劃列明，餘下九成的成交金額，須於簽署臨時買賣合約後120天內繳付。

成交單位為啟德維港‧灣畔1A期1A座低層D室，實用面積431平方呎，採兩房間隔。（資料圖片）

近年轉戰內地直播帶貨

1996年張文慈（Pinky）參加亞洲小姐，於準決賽取得「最完美葆露絲體態大獎」，其後位列決賽前八名。她入行後先後效力亞視和無綫，拍下《縱橫四海》、《我和殭屍有個約會》系列、《宮心計2深宮計》及《木棘証人》等多套作品，近年轉戰內地發展，積極經營直播帶貨，鮮在港拍劇。

張文慈。（陳順禎 攝）