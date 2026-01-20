「劍神」張家朗187萬買雲滙車位　半年前逾1600萬買同屋苑三房

「劍神」張家朗再入市！新近擲187萬元買大埔白石角雲滙一個車位，如連同去年中以逾1,600萬買入的同屋苑高層三房計，半年合共逾1,788萬元入市。



資料指，是次成交為雲滙第1期B層單號車位，新近在上月以187萬元買入，據登記買家顯示為張家朗（CHEUNG KA LONG），與兩屆奧運金牌得主、有「香港劍神」 之稱的香港劍擊運動員張家朗同名，料為同一人。

參考同層一個最新成交的單號車位，以191萬元沽出，即今次張家朗買入的車位造價較最新成交買平4萬元或2.1%。

去年中逾1600萬買雲滙高層三房

據了解，張家朗在去年7月曾以逾1,600萬元一手購入同屋苑雲滙高層三房單位，單位實用面積932平方呎，呎價1.73萬元，如連同是次今次車位計，張家朗半年累計擲逾1,788萬元入市。

兩屆奧運奪金斬獲1650萬獎金

翻查資料，張家朗為兩屆奧運金牌得主，獲獎獎金豐厚。首先在2020年東京奧運奪得劍擊金牌後，獲馬會及中學母校林大輝中學各派發500萬元及250萬元。

及後在2024年巴黎奧運成功衞冕，再獲馬會及中學母校林大輝中學各派發600萬元及300萬元。換言之，張家朗在兩屆奧運奪金後至少獲派1,650萬元獎金。