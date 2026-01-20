啟德天璽．天短炒再現　四房戶3338萬沽　14個月樓價升值7%

近期樓市吹暖風，市場再錄新盤短炒獲利。啟德天璽．天一伙四房單位最新以3,338萬元沽出，呎價36,722元。原業主持貨約14個月，帳賺224.2萬元或7%離場。若扣除稅務等使費，料業主實賺約27.3萬元。



市場消息指，上述成交單位為天璽．天6座高層A室，實用面積909平方呎，採四房套房連工人房間隔，新近以3,338萬元沽出，成交呎價36,722元。

2024年11月買入價3113萬

至於，原業主於2024年11月，斥3,113.8萬元FULL PAY購入單位，持貨約14個月，帳賺224.2萬元。樓價期內升值7%。

扣使費後實賺約58萬

若扣除買入時的稅務，以及賣出的佣金支出等使費共約165萬元，料上手業主實賺約58.5萬元。