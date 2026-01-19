已故賭王何鴻燊尖沙咀金巴利街遺產地盤　意向價降4成至5000萬

已故賭王何鴻燊家族持有的尖沙咀金巴利街商業地盤，在2025年3月份由遺產管理人委任代理出售，當時意向價為8,800萬元，換算樓面地價約每呎5,200元。不過該遺產地盤的意向價最新降至5,000萬元，減幅約43%，樓面地價亦下調至約每呎2,960元。



資料顯示，賭王何鴻燊於2020年5月病逝後多房子女即引發連串遺產訴訟，其中長房女兒何超賢（Angela），和二房長女何超瓊（Pansy），就任命遺產的管理人有爭議；何超賢要求加入另外兩人，聯同何超瓊建議指派的畢馬威會計師樓共同管理。不過當時法官下判辭，指何超瓊的方案獲大多數受益人同意，最終批准委任畢馬威會計師事務所作為何鴻燊遺產管理人。



是次負責商業地盤放售事宜的世邦魏理仕CBRE表示，尖沙咀金巴利街20號商業地盤，將以私人協商形式出售，按「現狀」及交吉交易。金巴利街20號為一個約1,410平方呎的單邊商業地盤，最高可建建築面積約16,920平方呎。

地盤位於尖沙咀的核心地帶，鄰近尖沙咀地鐵站B2出口，該區設有多元的零售、娛樂、餐飲選擇，屬本地人和國際遊客首選熱門的消閒娛樂目的地。

尖沙咀金巴利街20號商業地盤

地盤最初由已故賭王何鴻燊、羅保爵士共同擁有

翻查資料，金巴利街20號商業地盤，現時由遺產管理人畢馬威會計師行的Patrick Cowley及呂綺雯負責處理。該地盤最初期業主為已故賭王何鴻燊（STANLEY HO），以及羅保爵士（ROGEIRO HYNDMAN LOBO），各佔一半業權。

1970年何鴻燊全數擁有業權

不過其後在1970年，羅保爵士把自己擁有的一半業權以8.25萬元轉讓予何鴻燊，因此何鴻燊擁有整個地盤全數業權。而直至2023年3月份，該地盤交由遺產管理人畢馬威會計師行相關人士負責處理。

於2008年時，「賭王」何鴻燊出席澳娛在港上市儀式。（路透社）

兩姊妹對遺產估值存歧見

當時法官在判辭透露，何鴻燊生前未有訂立遺囑，根據何超瓊的估算，遺產涉至少17.2億元，何超賢則估算逾110億元。

「賭王」何鴻燊。（資料圖片）