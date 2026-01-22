西沙2B期SIERRA SEA首批均價11328元、貴上期3.3%　兩房入場455萬

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA系列銷情火熱，過去數輪銷售均沽清全數單位，發展商隨即部署全新一期。項目第2B期SIERRA SEA今日（22日）公佈首張價單提供155伙，今批折實平均呎價11,328元，較對上一期第2A期SIERRA SEA首張價單折實平均呎價10,968元，上升3.3%。



首張價單155伙 涵蓋兩至三房

首張價單涉及155伙，戶型涵蓋兩至三房，兩房佔132伙，三房佔23伙，實用面積416至701平方呎。 價單售價535.5萬至1,001.4萬，呎價11,786元至14,298元。扣除最高15%折扣優惠，折實售價455.17萬至851.19萬元起，折實呎價10,018元至12,153元。

左起：新地副董事總經理雷霆、新地代理執行董事陳漢麟。（李煥好攝）

入場兩房455.17萬起

入場單位為第1座2樓J室，屬兩房間隔，實用面積433平方呎，折實售價455.17萬元，呎價10,512元。另外入場三房單位為第３座地下2樓E室，實用面積534平方呎，折實售價593.98萬元，呎價11,123元。

至於，入場呎價單位為第2座地下2樓H室，屬兩房間隔，實用面積458平方呎，扣除最高15％優惠，折實售價458.83萬元，呎價10,018元。

入場呎價單位為第2座地下2樓H室，屬兩房間隔，實用面積458平方呎，折實售價458.83萬元，呎價10,018元。（李煥好攝）

新地雷霆：樓市升勢確認將持續向好

新地副董事總經理雷霆形容，該張價單為「繼續夢想成真價」，對比上期屬原價推出。觀乎近期一手銷情理想，庫存持續減少，市場更錄得不少獲利個案，氣氛明顯好轉。他直指，樓市升勢確認，將持續向好。

雷霆續指，現步入租務市場旺季，租金料再創新高。故除用家之外，預計項目吸引不少投資者入市收租及租轉買人士。

最快下周三開售 日後加價空間

新地代理執行董事陳漢麟表示，是次開放的四伙示範單位，明日開放予公眾，同日收票，最快下周三開售。他進一步透露，首張價單戶型豐富，涵蓋部分頂層單位，而付款方式將與第2A期大致相同。另他強調，日後加推新價單絕對有加價空間。

第2A期SIERRA SEA三輪銷售累沽703伙 套現逾73億

新地代理總經理胡致遠表示，昨日第2A期SIERRA SEA，第三輪銷售218伙全數沽清，反應踴躍。客群方面，買家主要來自新界區，當中新界東佔兩成。另大手客錄13組，共購入45伙。每組平均斥資約2,000萬元，其中最大手斥約3,000萬元連購四伙。自此2A期首三輪銷售均即日沽清，推售12日累沽703伙，套現逾43億元。

新地代理總經理胡致遠。（李煥好攝）

第2A期SIERRA SEA首批148伙 折實均價10968元

若參考同系第2A期SIERRA SEA於2025年12月推出首批提供148伙，入場價由約343.5萬起，折實平均呎價為10,968元。

另外第1B期SIERRA SEA於2025年5月推出首批提供160伙，入場價由約300萬起，折實平均呎價為10,638元。另第1A（2）期SIERRA SEA在2025年4月首批推出158伙，入場價由299.8萬，折實平均呎價為10,398元。

新地（0016）位於西沙住宅項目第2B期SIERRA SEA（左）

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。