新地西沙第2B期SIERRA SEA上樓書、涉775伙　最細378呎連平台戶

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA近期銷情火熱，首兩輪銷售均沽清全數單位，今日（21日）再展開第三輪銷售。發展商見狀況理想，亦隨即部署全新一期樓盤，公佈第2B期SIERRA SEA的樓書，項目涉及775伙，面積最細為378平方呎。



第2B期SIERRA SEA已上載樓書至一手銷售網，該盤提供775伙，實用面積介乎378至817平方呎，細分為1、2、3座大樓，當中最細一伙378平方呎，屬連平台特色戶。項目關鍵日期為2027年2月16日。

項目第2B期涉及775伙，實用面積介乎378平方呎至817平方呎。細分為第1、2、3座大樓，當中標準樓層為最多一9伙，今次第2B期可提供合共227個車位。

新地（0016）位於西沙住宅項目第2B期SIERRA SEA（左）

最細一伙378呎兩房連平台戶

最細一伙為第1至3座1樓B室，實用面積378平方呎，連106平方呎平台，屬兩房連開放式廚房間隔。

另當中最大一伙為第1座35樓C室，實用面積817平方呎，連178平方呎平台，以及656平方呎天台，屬四房套連梗廚及工人房間隔，平台位置設有樓梯上落天台。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。