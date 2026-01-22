中原：2025年錄881宗新盤撻訂、按年升近倍　傲瀧撻訂貨劈37%重售

中原地產今日（21日）發表報告指，2025年全年新盤撻訂宗數錄881宗，較2024年的443宗，急升98.9%，創2023年有紀錄以來的3年新高。



2025年其中撻大訂錄790宗，撻大訂比例為90%，較2024年的77%高出13個百分點，連升兩年。至於撻細訂比例則連續兩年下跌，降至只有10%。另2025年第四季撻訂錄154宗，較同年第三季381宗減59.6%。



撻訂期高峰已過 今年首季料跌破100宗

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀預料，大部分於樓價高位時購入新盤而選擇撻訂的買家，已經完成撻訂。加上樓市氣氛回暖，樓價平穩向升，發展商亦開始加價推售新盤，相信撻訂的高峰期已過，2026年撻訂宗數將回落，首季數字可望跌破一百宗。

第四季錄154宗撻訂 有61宗成功重售

於2025年第四季取消交易的154宗一手私人住宅之中，截至12月底有61宗已成功重售，重售比例僅40%，較第三季撻訂並於當季重售比例的70%，大跌30個百分點，撻訂當季重售比例創2023年第四季22%後的8季新低。因第四季近半單位於12月撻訂，未及重售，隨著市況轉旺，發展商會趁機加快出售撻訂單位，在買家入市意欲增強的情況下，料一手撻訂盤源重推將迅速被消化，預期重售比例將重返五成以上水平。

第四季凱柏峰撻訂最多 涉及31宗

第四季撻訂宗數最多的一手項目是將軍澳日出康城11B期凱柏峰I錄31宗。其次是啟德澐璟錄19宗。啟德維港1號、元朗錦上路柏瓏I、長沙灣連方一期及大埔Silicon Hill I，分別錄8宗至12宗撻訂不等。上述6個項目，全部是撻大訂個案。至於大埔上然二期及藍田Koko Hills I，各錄5宗撻訂，各有20%為撻細訂個案。

這8個較多撻訂的項目中，柏瓏I已全部重售，澐璟亦九成半重售。不過凱柏峰I、維港1號及Koko Hills I未有撻訂單位售出，該批單位皆大多於12月撻訂。

將軍澳日出康城凱柏峰。

錦上路柏瓏。

傲瀧撻訂貨減價37%重售

第四季重售降價幅度逾3成的單位合共7伙，有6個是在2019至2021年樓價高峰期間一手售出，油塘蔚藍東岸佔近半。重售價跌幅最大為傲瀧3座高層B室，實用面積1,886平方呎，原於2019年10月以5,856.2萬元買入，呎價31,051元，單位於2025年12月取消交易，2025年第四季重新以3,709.9萬元售出，呎價19,671元，重售價下降了37%。

西貢傲瀧。

澐璟撻訂貨加價一成重沽

值得留意的是，第四季有5伙撻訂單位重售價較原價提高了4%或以上，全屬啟德澐璟，均於2022年12月後一手售出，全部為近2,000平方呎大戶型。提價幅度最多為2座低層A室及1座中層A室，實用面積1,909平方呎及2,088平方呎，原於2023年5月及1月分別以7,399.3萬元及8,999.3萬元買入，呎價38,760元及43,100元，去年第四季重新以8,104.4萬元及9,855.4萬元售出，呎價42,453元及47,200元，重售價各提升10%。