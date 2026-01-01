2025回顧｜新盤撻訂料逾830宗　撻訂王柏瓏累撻273宗、殺訂2.35億

2025年本港樓市有回升跡象，不過有不少於數年前高位買入新盤樓花的買家，依然要選擇撻訂離場。據《香港01》統計，2025年全年計，一手新盤市場錄得至少830宗撻訂，較去年全年錄得529宗增加301宗或逾57%。而按單月計算，2025年12月份截至30日，全月暫錄得11宗撻訂個案，殺訂金額逾2,709萬元。



至於，2025年全年「撻訂王」為錦上路柏瓏，年內共累撻至少273宗殺訂金額近2.35億元。



西貢傲瀧三層複式連天台撻訂 殺訂1022萬成全年最勁

回顧2025年，全年最大一宗撻訂個案為有「明星屋苑」之稱、新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧，涉及為A座Penthouse Triplex 5室，實用面積2,955平方呎，連593平方呎平台，以及749平方呎天台，屬三層複式連天台戶。

該單位在2020年10月在未連車位的情況下以逾1.02億元售出，當時買家採董事長1440付款，惟買家在逾四年半後撻訂，於6月25日遭棄購單位，料輸約樓價10%訂金，即涉約1,022萬元。

值得留意的是，該單位在6月29日以6,788.8萬元連兩個車位重售，以最新成交價計，較5年前賣平3,438.8萬元或約34%。

「明星屋苑」之稱、新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧。

西貢清水灣傲瀧A座Penthouse Triplex 5室，屬三層複式連天台戶。

「撻訂王」錦上路柏瓏累撻273宗 殺訂金額逾2.35億

至於2025撻訂最多的新盤，是由信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站柏瓏I、II ，於2025內連環撻訂至少273宗，佔2025整體撻訂個案約近四成，當中不少買家在樓花期採「建築期付款計劃」入市。而該類撻訂個案主要集中在2025年6至9月份，至今累計涉及殺訂金額近2.35億元。

當中最勁一宗撻訂為柏瓏I 第5座18樓A6室，實用面積768平方呎，屬三房間隔，單位於2022年以1,555.4萬元沽出，惟在2025年7月錄撻訂，料買家輸10%訂金，涉155.54萬元。

柏瓏III劈價兩成開盤 暫未見撻訂

值得留意的是錦上路站第二期柏瓏III，亦在2025年10月亦首度推出市場，發展商當時表示，柏瓏III較項目首期有兩成折讓，反映叫價亦是根據市況下調，而截至12月30日，柏瓏III成交記錄冊未見有任何撻訂記錄。

長實向8名撻訂買家追差價 終有三人破產收場

撻訂個案急增，數年前在樓市高峰期買入新盤樓花單位的買家要「壯士斷臂」撻訂離場，面對大量買家撻訂離場，最終發展商亦出手追差價。

2024年揚言會追差價的長實（1113）亦終於出手。據知長實旗下洪水橋新盤#LYOS及沙田名日 . 九肚山至少8名撻訂買家，被入稟追討重售單位的差價，合共涉資1,765萬元，當中有3名買家更因未能付清欠款，終破產收場。

該8名撻訂買家，有5名曾買入名日・九肚山，而長實其實早在2024年1月已入稟追討該5名買家差價，涉及59萬元至740萬元。另再在2025年4月起追討另外3名#LYOS撻訂買家差價，涉及55萬元至140萬元。

長實旗下洪水橋新盤#LYOS。

沙田名日 . 九肚山。

經絡曹德明：高位入市買家陸續上會 料撻訂將減少

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明早前接受《香港01》財經節目《財策相對論》時表示，新盤撻訂數字在第三季度增升，主要是因為買家在數年前高位入市，最終選擇撻訂所致，不過亦有不少高位入市的買家已經逐漸成功上會承做接揭，加上目前市場新推出的新盤開價較低，預料再出現大量撻訂情況會減少。

發展商追差價是履行正式合約「必買必賣」條款

至於，有新盤撻訂買家被發展商追差價至破產，曹德明表示發展商追差價是履行正式買賣合約的「必買必賣」條款。假設買家當時簽署臨時買賣合約後，未有進一步簽署正式合約，意味買樓程序已經結束，則不會被發展商追差價。