周末新盤錄183伙按周跌45% 康城SEASONS系列沽80伙吸金逾5.3億

周末過去兩日（24日、25日）新盤市場共錄得約183伙成交，與上周的335宗成交下跌45%。當中日出康城SEASONS系列連沽80伙，套現逾5.3億元。另緹外1.95億元連兩個車位沽逾4,300平方呎四房四套房。



康城SEASONS系列連沽80伙吸金逾5.3億

會德豐地產將軍澳日出康城SEASONS系列周六連沽80伙，套現逾5.3億元，累計整個SEASONS系列累售近96%單位，達1,903伙，套現逾119億元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，SEASONS PLACE 及PARK SEASONS已獲批轉讓同意書。

柏瓏沽23宗成交兩日套現逾1.67億

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站柏瓏系列，過去周末錄23宗成交，兩日套現逾1.67億元。

最高貴一伙為柏瓏III第2座6樓A5單位，實用面積692平方呎，屬三房套間隔，成交價1095.26萬元，呎價15,827元。最高成交呎價單位為柏瓏III第1座17樓A2單位，實用面積562平方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價944.66萬元，呎價16,809元。柏瓏系列累售1,859伙，累積套現逾161億元。

錦上路站項目柏瓏系列。

盈大雅盈峰招標沽三房吸金5082.8萬

盈大地產（0432）及資本策略地產（0497）發展的中環半山項目「雅盈峰」招標沽一伙三房，成交價為5082.8萬元，呎價47326元，是次招標沽出單位為20樓B室，實用面積 1,074平方呎，屬三房間隔。發展商表示，雅盈峰一周內連沽3伙逾千呎三房，合共套現逾 1.4 億。

緹外1.95億連兩個車位沽逾4300呎四房四套房

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，招標形式售出第2座2樓B室分層大宅，實用面積為 4,364平方呎，屬四房四套房連兩間工人房間隔，以1.95億元連兩個車位成交，呎價約44,684元。據知，項目至今累售47伙，總成交金額約143億元，平均成交實用面積呎價約5.9萬元。