西沙2B期SIERRA SEA周三賣186伙　價單涉165伙、入場費455萬起

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2B期SIERRA SEA落實下周三（28日）首輪公開發售186伙，當中165伙以價單形式發售，其折實平均呎價11,649元，入場費455.17萬元。新地副董事總經理雷霆表示, 早前已公布2號價單共90伙，並已發出銷售安排。下周三第2B期SIERRA SEA公開發售的價單165伙，屬原價加推。



第2B期SIERRA SEA首輪賣165伙

新地代理執行董事陳漢麟表示，第2B期SIERRA SEA銷售安排1號發售186伙，當中165伙為價單單位，其餘21伙則以招標形式發售；價單單位當中有118伙為兩房單位，47伙為3房單位。

以價單形式發售的165伙，折實平均呎價11,649元。該批單位折實售價由455.17萬元至874.56萬元，折實呎價由10,018元至12,476元。

入場費455.17萬、暫收逾30000票

入場單位為第1座2樓J單位，屬於443呎兩房單位，折實售價455.17萬元，另入場呎價單位為第2座G2樓H單位，屬於458呎兩房單位，折實呎價為10,018元。

⁠新地代理執行董事陳漢麟表示，星期三銷售安排分為A組和B組，A組買家最多可買6伙，另B組買家最多可買2伙。明天將截止收取購樓意向登記，目前初步估計超過30,000票，料約4成為大手客，亦有不少為2A期向隅客。

左起：新地副董事總經理雷霆、新地代理執行董事陳漢麟。

加推90伙、入場費461.89萬

另外發展商昨日（24日）已公布⁠2B期SIERRA SEA第2號價單包括90伙，當中62伙為兩房，28伙為三房，實用面積由416平方呎至701平方呎。是次⁠2號價單折實平均呎價11,888元，較對上一張2B期SIERRA SEA首張價單折實平均呎價11,328元，上升4.9%，扣除樓層與景觀座向因素，屬原價加推。

加推90伙單位，折實售價由461.89萬元至874.56萬元，折實呎價由10,085元至12,476元。入場售價及呎價單位為第1座2樓H單位，實用面積458平方呎，屬兩房間隔，折實461.89萬元，折實呎價10,085元。