「舞台劇女王」焦媛偕姊入市　擲1778萬買九龍站漾日居連車位！

市場再錄名人入市個案。資料指，有「香港舞台劇女王」之稱的焦媛及其胞姊焦揚上月合共擲1778萬元買入九龍站漾日居低層三房及一個車位。上手業主持貨11年，是次上述兩項物業合併轉手共升值近兩球。



焦媛偕姊擲1778萬買漾日居連車位

資料指，是次成交為九龍站漾日居2座低層F室及B3層一個單號車位，當中住宅實用面積794平方呎，屬三房間隔，上月各以1,528萬元及250萬元沽出，單位呎價為19,244元。

至於住宅登記買家為焦揚（CHIU YEUNG VIVIENNE），而車位登記買家為焦媛（CHIU WOON PERRY），料二人為有「香港舞台劇女王」之稱的焦媛及其胞姊焦揚。換言之，是次焦媛偕姊二人合共擲1,778萬元入市。

漾日居。（資料圖片）

單位高估價最多6% 上手11年帳賺近兩球

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,454萬元，而恒生估價則為1,442萬元。即最新成交價較估價高5.1%至6%。

至於，是次成交的單位及車位在2015年由同一業主以1,580萬元購入，持貨至今11年，是次合併轉手，物業期內共升值198萬元或12.5%。