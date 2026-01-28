新地東涌臨海住宅地申放寬高度限制一成　擬兩幢住宅、提供745伙

新地（0016）在去年2月以6.02億元奪東涌擴展區106B區臨海住宅用地，現向向城規會申請放寬高度限制約一成，擬興建兩幢20層高住宅大廈合共可提供745伙，預計可於2030年落成。



申請放寬高度限制約一成 提供745伙

上述為大嶼山東涌第106B區東涌市地段第55號，屬住宅（乙類）用地，地盤面積11.46萬平方呎，擬興建兩幢20層高住宅大廈可提供745伙，當中大廈包括一層平台及兩層停車場，可提供264個停車位，並設約2.08萬平方呎私人休憩用地，總住宅樓面面積40.1萬平方呎，預計可於2030年落成。

申請符合政府政策、東涌擴展區城市設計概念

申請人表示，擬議發展符合政府優化私人發展項目設置地面停車場總樓面面積獲豁免的政策，略為放寬最高建築物高度限制僅用於容納地面停車場，擬議發展並沒有大幅度改變任何已核准方案的樓層高度。

另在略為增加最高建築物高度後，仍然符合東涌擴展區的城市設計概念，即仍然保留東涌擴展區的階梯式建築物高度及通風廊及觀景廊。

去年11月公佈優化私人發展停車場總樓面面積豁免安排

在2025年施政報告公佈後，政府於2025年11月亦相繼公佈了經優化的私人發展項目停車場總樓面面積豁免安排，容許地面不多於兩層停車場的總樓面面積獲全數豁免，亦無須以興建部分停車場於地庫作為先決條件。