美聯：向後勤派發下半年花紅　將按工作表現加薪、平均3%

美聯集團表示，向美聯物業及香港置業之合資格中央專業部門及前線文職同事，派發下半年花紅，表現達標者，主任級或以下同事平均可獲1.35個月花紅；經理級或以上平均可獲1.95個月花紅，累計全年分別派發平均2個月及2.9個月花紅，全年平均花紅分別創7年及12年新高。



集團亦宣佈，按工作表現加薪予後勤及前線文職員工，平均加幅為3%，幅度根據工作表現、職能、範疇及晉升而定，最高可加15%，由2月開始生效。



美聯集團行政總裁（住宅）暨香港置業行政總裁馬泰陽表示，2025年本港樓市價量齊升。甫踏入2026年，樓市即現早春氣象，據美聯物業研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，1月一手成交量已超越2,400宗，非但是一手銷售條例後同期最旺，更為連續12個月逾千宗成交，續創2013年一手銷售條例後的最長紀錄。預計2月份，即使因為新春假期及觀望《財政預算案》而令交投輕微回落，但是預計全月的一手成交絕對有力維持逾千宗水平，並帶動今年首季一手旺勢延續，料首季一手成交量有望挑戰6,000宗水平，屆時將創2013年一手銷售條例後同期新高。

馬泰陽又指出，樓市興旺，集團在管理層帶領下，加上各部門緊密合作，成功把握市場機遇。集團剛公佈，截至2025年11月30日止十一個月之未經審核綜合管理賬目之初步審閱，並根據本集團現有之資料，該管理賬目錄得稅前溢利約港幣4.6億元，已較2024年全年度之稅前溢利約港幣3.71億元，超出多於20%。因此，預期本集團於截至2025年12月31日止年度將錄得顯著的盈利上升。