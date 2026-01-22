地產代理投訴個案按年增56%　地監局：去年83人被釘牌、共罰470萬

地產代理監管局今日（22日）回顧2025年主要工作及簡介2026年的工作重點。地監局表示，2025年共收253宗投訴個案，較2024年增加56%。另對319名持牌人或前持牌人採取了紀律處分，包括暫時吊銷9個牌照及撤銷83個牌照。



截至2025年12月31日，個人牌照總數為37,744人，公司牌照及地產代理商舖數字則分別為3,948間及6,591間，分別比2024年同日減少了1.9%、0.5%及1.9%。另一方面，年內共有6,503人次應考資格考試，比2024年增加了3.8%。年內共有1,576人新領牌照，而2024年則有1,506人。

地監局指，業內人士因應不斷變化的市場環境持續調整經營策略；同時市場上仍繼續有「新血」加入行業。

地產代理監管局。

去年錄253宗投訴、按年增56% 創三年新高

地監局在2025年共開立253宗投訴個案，比2024年增加56%，屬2022年後新高。當中涉及一手住宅物業的投訴有40宗，比2024年增加13宗。在最常見的投訴性質當中，「發出違規廣告」一類佔最多共有81宗，較2024年30宗增加51宗，屬造成整體投訴數字上升的主因。

有關「發出違規廣告」的投訴中，不少涉及提供錯誤的樓盤照片，或發出廣告前未獲業主書面授權。同時，這81宗違規廣中有77宗涉及網上廣告，比2024年27宗的網上廣告投訴增加了50宗。

左起：地產代理監管局主席蕭澤宇、地產代理監管局行政總裁梁松泰。

83人被撤銷牌照 去年合共罰款約470萬

其他工作方面，地監局於2025年共巡查一手樓盤銷售點668次、地產代理商舖932次、就有關反洗錢／打擊恐怖分子資金籌集的指引進行1,120次抽查，並抽查網上物業廣告1,691次。在上述所有巡查及抽查期間，局方共發現113宗違規個案，大部份涉及違規廣告。不過去年則未開立境外物業投訴，而2024年則有1宗。

紀律制裁方面，地監局在2025年對319名持牌人或前持牌人採取了紀律處分，包括暫時吊銷9個牌照及撤銷83個牌照，另外2025年合共罰款約470萬元，全部撥歸政府庫房。

1234名新持牌人已被納入強制進修計劃

地監局在2025年1月1日實施「第一階段的強制性持續專業進修計劃」，截至2025年12月31日，共有1,234名新持牌人已被納入於強制進修計劃內。監管局會向其他持牌人繼續推廣「自願性持續專業進修計劃」，並會適時考慮將強制性持續專業進修計劃擴展至他們。

隨着《簡樸房條例》將於今年3月1日起生效（除當中部分條文將於2027年3月1日起生效），地監局除了會繼續和政府及地產代理業界保持緊密溝通之外，亦將於今年2月推出一份新執業通告，讓業界有所依循，並會作出相關的宣傳和教育。

對於業界在宏福苑火災後自發幫助受影響居民及業主，及在分間單位樓宇住客需要搬遷資訊時提供協助，監管局一再表示感謝業界的貢獻並鼓勵業界繼續為公益出力。