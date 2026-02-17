馬年正東、東南方「大吉」　正南方非常熱鬧遇「五黃」、「太歲」

投資大行中信里昂發表風水指數報告，預測馬年香港房地產樓市走勢。風水指數將香港按九宮飛星分成不同方位，認為馬年正東、東南、正西、西南、正北、東北、中央位置，均屬吉位，其中正東方及東南方更是「大吉」。



正南及西北方則屬凶位。風水流派中最兇、能量最強的煞星「五黃」，代表意外、重病、血光、官非、破財等重大災厄，今年位於正南方。



五黃星君坐正南方 宜擺放金屬物品導引氣場

中信里昂表示，五黃星君今年與太歲同坐於正南方，可謂「熱鬧非常」。此星性情暴躁易怒，在風水中以凶名著稱，五行屬土；今年坐鎮南方，得火勢滋養，威力更盛。若硬要與之對著幹，其怒火頃刻即至，必見咆哮不止、怒氣衝天。化解之道，可於此處擺放金屬物品以導引氣場，尤以風鈴和金葫蘆為佳；並輔以金、銀、白三色之物，亦可稍平其戾氣。

太歲同處正南方 宜諸事從簡、規避要事

至於「太歲」同樣位於正南方，因此正南方所在位置忌施工動作，應避免「太歲頭上動土」。其相沖生肖為鼠、馬、牛和兔。想保一年安穩的話，奉勸此屬相者在農曆五月與十一月——太歲當旺之月——宜諸事從簡、規避要事。另需恪守健康作息，子時（晚上十一時至凌晨一時）尤當安寢養神；著裝宜選擇分別對應火與土元素的紅色和綠色，今年正合太歲心意。

中信里昂表示，五黃星君今年與太歲同坐於正南方，可謂「熱鬧非常」。圖為淺水灣。

三煞處正北方 可借三大護佑神獸鎮守

而馬年的三煞位則位於正北方。中信里昂指出，三煞分作三路凶神，所致禍患分別是招致財運破敗、聲名受損與健康耗損。化解方式可借助三大護佑神獸鎮守：麒麟、貔貅和福犬（石獅子）。這三煞雖常如流寇般結伴作祟，卻各有專屬轄域。若欲針對特定災厄設防，可依方位佈局：正北主疾、西方主譽，東方主財。

此外，也可借五行生克之理制衡煞力。今年三煞借北方水勢而興，可用土削弱其力量。然而，若正打算去園藝店購入幾方泥土來堵住正北的煞位，請留意正北乃歲破的地盤，動土可是犯大忌。畢竟今年宜取中庸之道，若為鎮壓三煞而操之過急，恐激怒歲破，反遭其害。