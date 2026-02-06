CCL報147.23點　連升3周共1.8%　分析：挑戰156點水平

中原城市領先指數CCL最新報147.23點，按周升0.52%，是反映1月17日西沙SIERRA SEA第2A期次輪價單發售229伙沽清當周的市況。樓市氣氛暢旺，新盤熱賣，業主封盤反價，二手買家亦願意追價入市，CCL成功升穿147點，指數連升3周共1.80%，創2024年1月初後逾2年新高。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，新春前買家加快入市步伐，成交增多，相信新春後傳統季節性旺市持續，短期樓價將進一步向上，CCL下個目標挑戰156點水平，即2023年通關前的低位，現時相差8.77點或5.96%。

較2021年歷史高位跌逾23%

自2025年5月拆息回落，樓價明顯轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升8.93%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升9.15%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升8.37%，較2021年8月191.34點歷史高位跌23.05%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報148.80點，按周升0.51%。CCL（中小型單位）報147.55點，按周升0.52%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊升3周，分別累升2.18%及1.99%，同創2023年12月底後逾2年新高。CCL（大型單位）報145.59點，按周升0.50%，指數創2024年7月底後逾1年半次高。

九龍CCL_Mass報150.46點，按周升2.80%，升幅是2023年2月中後近3年以來最大。

四區樓價二升二跌

四區樓價二升二跌。九龍CCL_Mass報150.46點，按周升2.80%，升幅是2023年2月中後近3年以來最大，連升3周共3.86%，指數創2023年10月初後逾2年新高。新界東CCL_Mass報160.27點，按周升0.28%，連升3周共3.69%，指數創2024年1月中後逾2年新高。

新界西CCL_Mass報134.04點，按周跌1. 22%，指數上周創新高後回軟，仍為2024年6月初後逾1年半第5高。港島CCL_Mass報144.23點，按周跌1.00%，連跌2周共1.56%，指數仍為2024年5月中後近2年第5高。

2026年計，CCL首月累升2.17%，CCL Mass升2.49%，CCL（中小型單位）升2.38%，CCL（大型單位）升1.03%，港島升2.90%，九龍升3.96%，新界東升1.04%，新界西升0.99%。