寬百元印花稅門檻一周年　500萬以下細價樓比例佔5成、創九年新高

2025年2月財政預算案政府宣布100元印花稅門檻由原來價值300萬元或以下物業，放寬至400萬元或以下物業。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，政策實施即將滿一周年，301萬至400萬元的二手私人住宅明顯受惠，2025年買賣錄7,978宗，按年急升63.7%，升幅跑贏300萬元或以下及401至500萬元交投。



樓價301萬至400萬二手交投量急升63%

中原又指，同期300萬元或以下及401萬至500萬元買賣分別錄6,628宗及5,194宗，按年僅升6.0%及4.4%，升幅不足一成。由於301萬至400萬元的買賣大升，因此佔500萬元或以下比例亦由30%推升至40%，按年增加10個百分點，惟300萬元或以下及401至500萬元比例則錄33%及26%，按年跌6及5個百分點。

500萬或以下細價樓比例重返五成水平

在301萬至400萬元的上車盤成交增多帶動下，2025年500萬元或以下的細價樓比例重返五成水平，創2016年後的9年新高。2025年價值500萬元或以下的二手私人住宅買賣登記錄19,800宗，佔整體登記39,821宗的50%。宗數按年上升23.0%，比例按年升2個百分點。

樓市自2021年高位調整，市場購買力以上車為主，再者政府全面撤辣、免壓測及放寬按揭成數等措施刺激，買家明顯轉為流向細價樓，以致500萬元或以下比例由2021年21%低位，連升4年共29個百分點，升至2025年的50%。

回顧以往，2023年2月政府亦曾經將300萬元或以下的住宅單位印花稅調低至100元。隨着這項措施刺激及樓價調整回落影響，300萬元或以下二手私人住宅買賣由2022年2,263宗，連升2年至2024年6,251宗，累計升幅達1.76倍，而佔500萬元或以下比例亦向上迫近四成，由26%升至39%，兩年增加共13個百分點。

同期301萬至400萬元及401萬至500萬元買賣宗數雖有升幅，但升幅不及300萬元或以下，2023到2024年兩年間分別累升92.8%及30.8%，而比例則只累升1個百分點及累跌13個百分點。