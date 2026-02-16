歲晚收爐　周末新盤成交33伙按周跌近九成　雅盈峰沽8伙套現近2億

臨近歲晚，一手市場交投放慢， 周末過去兩日（14日、15日）新盤市場共錄得約33伙成交，與上周的296宗成交回落近九成。當中雅盈峰周未兩日連沽8伙，套現近2億元。



雅盈峰周未兩日沽8伙 套現近2億

盈大地產（0432）及資本策略地產（0497）發展的中環半山項目「雅盈峰」周未兩日，已成功售出8伙，合共套現近2億元。至於，最新沽出的為16樓C及17樓B單位，屬三房套房，及三房兩套連化妝間及工作間間隔，實用面積分別為1,017平方呎及1,074平方呎，各以4,261.23萬元及5,133.72萬元沽出。發展商表示，項目截至2月15日已招標售出22伙，套現逾9億元。

中環半山雅盈峰。

海德園沽三伙吸金逾2812萬 農曆新年示位如常開放

太古地產（1972）旗下柴灣海德園第一期沽三伙，單日吸金逾2,812萬元。涉及為3座G單位，實用面積554平方呎，同屬兩房連梗廚間隔，以923.7萬至948.9萬元沽出，呎價約16,673至17,128元。發展商表示，海德園累沽128宗，套現逾11億元。

海德園將於農曆新年期間（年廿九至初三）如常開放設於太古坊康橋大廈8樓及9樓糖廠舍的示範單位，開放時間為每日中午12時至晚上7時。

柴灣海德園。

維港‧灣畔沽2伙吸金3502.6萬

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012） 及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港‧灣畔」亦沽2伙，吸金3,502.6萬元。

涉及為第1B期第2B座23樓C單位，實用面積為569平方呎，屬三房間隔，以1,867.5萬元沽出，呎價32,821元，另一伙為第1B期第2B座11樓J單位，實用面積為549平方呎，屬兩房連儲物房間隔，以1,635.1萬元沽出，呎價29,783元。