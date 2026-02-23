周末新盤成交45伙、按周回升36%　雅盈峰連沽5伙套現近億

周末過去兩日（21日、22日）新盤市場共錄得約45伙成交，與上周的33宗成交上升36.4%。當中中環雅盈峰連沽5伙，合共套現近億元，另啟德跑道區項目「維港‧灣畔」亦沽3伙，吸金4,976.5萬元。



中環半山「雅盈峰」招標沽5伙套現近億

盈大地產（0432）及資本策略地產（0497）發展的中環半山項目「雅盈峰」，周六以招標形式售出5伙，套現近億元。是次售出的單位為7樓B至E單位及6樓A單位，分別屬一房至兩房間隔，實用面積介乎380至635平方呎，成交價由1,292萬元至 2,139.95萬元，呎價由33,700元至35,500元。項目至今共售出39伙，累積銷售金額已超過13.5億元。

盈大地產（0432）及資本策略地產（0497）發展的中環半山項目「雅盈峰」。

黃竹坑「滶晨」沽2伙套現近2700萬

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸「滶晨」系列沽2伙，套現近2,700萬元，同屬兩房間隔，包括第2座42樓H單位，實用面積494平方呎，以1,347.8萬元，呎價27,283元；及第2座37樓G單位，實用面積498平方呎，售價1,343.5萬元，呎價26,978元。

黃竹坑港島南岸「滶晨」。

啟德「維港‧灣畔」沽3伙兩房

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012） 及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港‧灣畔」沽3伙，單位分別為第1B期臨海門第2B座8樓、12樓，以及18樓J單位，實用面積549平方呎，屬兩房連儲物房間隔，合共套現4,976.5萬元。