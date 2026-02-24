DEEP WATER SOUTH 設10萬呎園林連雙會所　下月初推首張銷售安排

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸DEEP WATER SOUTH，今日（24日）公布項目會所設施，當中包括有佔地逾10萬平方呎的園林雙會所，又透露項目將透過投標方式出售，定價參考近期港島南岸各期屋苑的成交，最快下月初推首張銷售安排。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目第6B期上載樓書後，市場反應十分踴躍，錄逾5,000個查詢，當中港島區佔7成、九龍區佔2成，餘下為新界區佔1成。另有6成為用家，餘下4成投資者。同時亦安排周四晚舉行VIP之夜，安排VIP優先參觀展銷廳及示範單位。

樓盤將會以招標方式推售，將參考近期港島南岸最新成交價，相信價錢將反映項目景觀等不同優勢，不排除下月初推首張銷售安排。

至於後市方面，政府預告今年財政較去年有改善，他預料買家可以承接市場氣氛加快入市，加上目前樓價仍屬低位，料可吸引投資者盡快入市。另外，近期政府賣樓成績理想，反映發展商入市信心增強，他又透露集團日後亦會繼續投地以增加土地儲備。

項目亦設有雙會所連園林，佔地逾10萬平方呎，當中設施包括法式茶園、滾球場、燒烤場、宏景雅座、匹克球場、24小時健身室、劍擊競投場、迷你賽車場，以及巨型國際象棋棋盤等。