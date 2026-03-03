新世界尖沙咀瑧玥首批30伙　設「層購」優惠、開放式戶四球有找

新世界發展（0017）旗下尖沙咀住宅新盤項目「瑧玥」，今（3日）公佈首張價單，涉及30伙，戶型涵蓋18伙開放式戶及12伙一房，扣除最高20%折除優惠，折實售價為408.6萬元至611.7萬元，折實呎價為19,193元至23,083元。瑧玥首批折實平均呎價為21,008元，較同系2025年11月推盤的佐敦新盤「瑧爾」首批折實平均呎價20,610元，略高約1.93%。



值得留意，發展商推出「層購」優惠，即一口氣買入全層4伙開放式單位，每個單位再減10萬元，因此入場的5樓D室開放式戶，折實價將低見398.6萬元，呎價18,714元。



首批折實平均呎價21008元

項目首張價單涉及30伙，戶型涵蓋18伙開放式單位及12伙一房，實用面積201至266平方呎，價單售價510.8萬至764.7萬元，呎價23,981至28,857元。扣除最高20%折除優惠，折實售價為408.6萬至611.7萬元，折實呎價為19,183元至23,083元，整批折實平均呎價為21,008元。

設「層購」優惠 大手掃全層3伙一房、其中1伙可減25萬

是次項目推出「層購」優惠，如果買家選購一層三伙，可自選一伙單位減價25萬元。以11樓A至C室為例，涉及3伙一房，扣除25萬元折扣後，折價售價合共為1,719.4萬元。

大手掃全層4伙開放式 每伙可減10萬

另針對開放式單位，如果買家選購一層四伙，則每伙單位減價10萬元。以5樓A至D室為例，涉及4伙開放式單位，扣除合共40萬元折扣後，折價售價合共為1,594.4萬元。上述兩優惠條款可疊加使用，總優惠可達70萬元。

開放式戶「統一價」推出 折實價低見398.6萬

值得留意，18伙位於3樓至8樓的開放式戶，以「統一價」推出。例如5樓D室，價單定價510.8萬元，扣除最高優惠20%，折實價408.6萬元。若新買家採用「層購」優惠，即一口氣買入全層4伙開放式單位，則每個單位再減10萬元，上述5樓D室開放式戶，折實價將低見398.6萬元，呎價18,714元。

形容首批屬「高鐵黃金圈價」 擬下周開售

新世界發展營業及市務部總監何家欣形容，首張價單為「高鐵黃金圈價」，將於本周五收票，有機會下星期開售，不排除一炮過推售全盤。而示位亦於明日開放予會員參觀。她另透露，是次推出「層購」優惠，是希望能照顧投資者入市，但亦會保留部分單位予用家選購。至於加推會有加價空間。

同系瑧爾2025年推30伙 折實呎價20610元

參考同區近年新盤開價，同系項目瑧爾於2025年11月推出，首批提供30伙，折實平均呎價為20,610元；高臨於2024年4月推出，首批提供52伙，折實平均呎價為19,388元；另本木於2020年10月推出，首批提供50伙，折實平均呎價為23,928元。

↓↓瑧玥第18樓B室示範單位↓↓

全盤提供64伙

項目全盤提供64伙，包括62伙標準單位，以及2伙特色單位，實用面積介乎171至266平方呎，戶型涵蓋開放式至一房。