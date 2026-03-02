瑧玥示範單位曝光！三合一功能衣櫃 周內開價推大手「層購」優惠
撰文：李煥好
出版：更新：
新世界發展（0017）旗下尖沙咀住宅新盤項目「瑧玥」，今（2日）開放全新一房已裝飾無改動示範單位予傳媒參觀。發展商表示，項目周內上載首張價單，定價將參考九龍站項目；另考慮推出「層購」及特別優惠予大手客。
新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目全盤64伙，涵蓋開放式至一房，將周內上載首張價單及開放予公眾參觀，定價參考九龍站項目。
不乏港漂專才、「瑧爾」向隅客及投資者 或安排「層購」
她續指，項目自命名及上樓書後反應熱烈，不乏頻繁穿梭香港及內地的港漂專才、同系「瑧爾」向隅客及投資者。因此項目不排除安排「層購」，並考慮推出特別優惠該類大手客，及部署特別安排予上期向隅客。另外，項目亦會保留部分單位予散客選購。
擬設「層購」優惠 標準樓層一梯3至4伙
資料顯示，「瑧玥」標準樓層一梯設有3至4伙，預計大手買家若想獲得「層購」優惠，需要買入一層全數3至4伙單位。
睡房設三合一衣櫃 集衣櫃、梳妝檯、床頭櫃於一身
發展商今日開放一伙一房已裝飾無改動示範單位，以第18樓B室為藍本搭建，實用面積266平方呎。單位樓高3.15米，以淺木色及咖色為主調，採開放式廚房。客飯廳放置二人沙發，牆身設有磁石裝置，方便住戶靈活布置；客廳另配備伸縮茶几檯，待需要使用時再將該檯拉下，節省空間。
睡房方面，設三合一衣櫃，集衣櫃、梳妝檯、床頭櫃於一身，並配備油壓床增加儲物空間。睡房牆身另設有推拉半身鏡，既滿足日常需要，又兼顧美觀。
