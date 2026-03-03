華懋尖沙咀「瑜意」48小時內開價、首批至少50伙　擬設高成數按揭

新盤市場轉旺，發展商積極部署開盤大計。華懋集團尖沙咀住宅新盤「瑜意」， 預計48小時內公布首張價單，推出不少於50伙，包括一房及兩房單位，首張價單⁠計劃推出高成數按揭付款辦法。



⁠華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，瑜意展銷廳及示範單位將於周五（3月6日）優先開放於如心賞會員，並於本星期六正式開放予公眾。又指自上周五正式上載售樓說明書後，合共收到超過3,000宗查詢。項目為尖沙咀區內「超短樓花期」的新樓盤，可於短時間內收樓。

發展商今日向傳媒預覽展示兩個一房示範單位，分別為16樓B單位之無改動示範單位和經改動示範單位。

瑜意全盤涉及164伙，實用面積介乎274平方呎至468平方呎，標準樓層一梯11至13伙，戶型涵蓋開放式至兩房，以一房單位為主，共有119伙，佔整體單位數目約72%；另開放式佔9伙，兩房佔12伙，亦設24伙連平台或天台特色戶。項目關鍵日期為2026年9月16日，樓花期極短。

最細一伙屬開放式戶 實用面積274呎

面積最細單位為2樓E室，實用面積274平方呎，屬開放式間隔。而全盤最大面積單位為16樓E室，實用面積468平方呎，屬兩房間隔。