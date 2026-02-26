華懋尖沙咀瑜意樓書曝光　最細274呎　預告下周開價、不少於50伙

華懋集團尖沙咀住宅項目瑜意（ZENDO HOUSE）今（26日）上載樓書，涉及164伙，實用面積介乎274平方呎至468平方呎，當中最細一伙為屬開放式間隔。項目關鍵日期為2026年9月16日，樓花期極短。發展商表示，項目將於下周開價，不少於50伙單位，以一房為主。



項目提供164伙，實用面積由約274至468平方呎，標準樓層一梯11至13伙，戶型涵蓋開放式至兩房，以一房單位為主，共有119伙，佔整體單位數目約72%；另開放式佔9伙，兩房佔12伙，亦設24伙連平台或天台特色戶。

+ 1

最細一伙屬開放式戶 實用面積274呎

面積最細單位為2樓E室，實用面積274平方呎，屬開放式間隔。而全盤最大面積單位為16樓E室，實用面積468平方呎，屬兩房間隔。

預料下周開價

華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，項目自命名後，收到不少有興趣客人查詢，故於今天正式上載售樓說明書，計劃下星期公布首張價單，涉及最少50伙，以一房單位為主；下周亦同步開放展銷廳及兩個示範單位。她續指，項目為尖沙咀區內五年以來的新盤，供應稀少，加上極短的樓花期，相信對市場更有吸引力。