兩會｜呂耀東關注北都定位、政府投資範疇

第十四屆全國人大四次會議在北京開幕。港區政協委員、嘉華集團主席呂耀東表示，政府願意肯帶頭投資逾千億於北都，屬鼓舞人心，料增加企業投資信心，但關注政府投資在哪些範疇，何時投入，需待政府有具體計劃，大家才可謀劃、考慮具體投資方面。



呂耀東特別關注北都定位，表示若果北都能夠予人信心，企業自然會投資，又指已有企業開始做大數據中心，認為是好事。又指希望看清楚政府投入的1,500億元（由外匯基金轉撥入）是怎麼做，「應用得好的話，我哋再跟進」。

呂氏同時關注香港和深圳如何錯位發展，期待見到大灣區城市有更多合作。

他又表示，個人今年提交了三個提案，其中一個是有關擴大消費，第二個涉及創科，包括AI應用，第三個則是關心年輕人的愛國愛港教育。