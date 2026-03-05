兩會｜李強︰安排8000億元人民幣超長期特別國債　用於兩重建設

第十四屆全國人大四次會議今日（5日）在北京開幕，總理李強於會上發表政府工作報告，指出一年來，中國經濟頂壓前行，展現強大韌性。經濟運行總體平穩、穩中有進，國內生產總值增長5%，總量達到140.19萬億元人民幣。他又指出，2026年發展主要預期目標：經濟增長4.5%至5%，赤字率擬按4%左右安排。

李強又表示，今年繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。



產業結構持續優化

強又指出，一年來，中國發展向新向優、彰顯蓬勃活力。新質生產力穩步發展，科技創新成果豐碩，人工智能、生物醫藥、機械人、量子科技等研發應用走在世界前列，晶片自主研發有了新突破，天問二號開啟「追星」之旅，北斗規模應用全面拓展，雅下水電工程開工建設，首艘國產電磁彈射型航母福建艦正式入列，國產大模型引領全球開源生態。

產業結構持續優化，高技術製造業、裝備製造業增加值分別增長9.4%、9.2%，工業機器人、集成電路產量分別增長28%、10.9%，新能源汽車年產量超過1,600萬輛，電動汽車充電設施突破2,000萬個。單位國內生產總值能耗降低5.1%，生態環境質量持續改善。

2025年9月23日，中國電動車品牌比亞迪（BYD）旗下的電動車在波蘭華沙的比亞迪經銷商中展出。（Getty）

李強表示，去年年初政府就做好了應對複雜多變局面的充分準備，一季度經濟起勢有力、開局良好。二季度以後，針對經濟運行中的新情況特別是美國加徵關稅衝擊，充分發揮存量政策作用，加力推出穩就業穩經濟等一系列新舉措，有力對沖了經濟下行壓力，保障了全年主要目標實現。實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，擴大財政支出規模，加強重點領域財力保障，下調政策利率和存款準備金率，持續降低社會綜合融資成本。加力擴圍實施消費品以舊換新，帶動商品銷售額超過2.6萬億元，文旅體等服務消費潛力加快釋放，社會消費品零售總額突破50萬億元。

李強又指出圍繞擴大有效投資，加強「兩重。專案建設，加快設備更新資金撥付使用，設備購置投資增長11.8%，設立新型政策性金融工具補充重點專案資本金。持續用力穩樓市，合理控制新增房地產用地供應，因城施策調減限制性措施，下調個人住房公積金貸款利率，「保交房」任務全面完成。綜合施策穩股市，資本市場回穩回暖、交易活躍。深入實施一攬子化債方案，有序置換地方政府存量隱性債務，持續壓減融資平台數量，地方債務結構不斷優化。一體推進地方中小金融機構風險處置和轉型發展，高風險機構數量大幅下降，風險化解成效明顯。

整治內捲式競爭成效顯現

李強又表示，去年實施全國統一大市場建設指引，出台新版市場準入負面清單，系統整治招標投標、招商引資領域突出問題，推進重點行業產能治理，綜合整治「內捲式」競爭成效顯現。開展要素市場化配置綜合改革試點。國有企業改革深化提升行動取得積極成效，出台進一步促進民間投資發展的措施。

加快加力清理拖欠企業賬款。有序推進自主開放、單邊開放，穩步擴大單方面免簽或全面互免簽證。加大穩外貿力度，進出口量穩質升，出口增長6.1%。出台穩外資行動方案，新設外資企業數量增長19.1%。實施自由貿易試驗區提升戰略，海南自由貿易港啟動全島封關運作。紮實推進高質量共建「一帶一路」，各領域務實合作水平不斷提升。

李強指出，22026年發展主要預期目標：經濟增長4.5%至5%，在實際工作中努力爭取更好結果；城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1,200萬人以上；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支基本平衡；糧食產量1.4萬億斤左右；單位國內生產總值二氧化碳排放降低3.8%左右。

《綱要（草案）》提出六方面109項重大工程

引領新質生產力發展方面，圍繞產業基礎能力和競爭力提升、新產業新賽道培育發展、前沿科技攻關、創新基礎能力提升提出28項工程。

構建現代化基礎設施體系方面，圍繞國家綜合立體交通網、新型能源體系、新型基礎設施、對外開放平台等提出23項工程。

促進城鄉融合發展方面，圍繞新型城鎮化建設、農業農村現代化建設提出9項工程。

保障和改善民生方面，圍繞社會主義文化繁榮發展、高質量教育體系建設、健康中國建設、優化「一老一小」服務、社會關愛服務提出25項工程。

推動綠色低碳轉型方面，圍繞碳達峰碳中和、環境質量提升、生態保護修覆提出18項工程。重點領域安全保障方面，圍繞糧食、能源安全等提出6項工程。

「十五五」時期數字經濟核心產業增加值佔GDP比重達到12.5%

《綱要（草案）》著眼高水平科技自立自強，加強原始創新和關鍵核心技術攻關，深入推進數字中國建設，數字經濟核心產業增加值佔國內生產總值比重達到12.5%。

「十五五」規劃綱要草案提出20項主要指標

經濟發展方面，圍繞增長、結構、效率提出3項指標。其中，提出國內生產總值增長保持在合理區間、各年度視情提出。

創新驅動方面，圍繞創新投入及其成效提出3項指標。其中，提出全社會研發經費投入年均增長7%以上。

民生福祉方面，針對性提出就業、收入、教育、醫療、健康、「一老一小」等7項指標。綠色低碳方面，圍繞降碳減污、生態環保等提出5項指標。

其中，提出單位國內生產總值二氧化碳排放累計降低17%，繼續推動重點領域綠色低碳轉型。安全保障方面，圍繞糧食、能源生產能力提出2項指標，著力夯實國家安全重要基礎保障。

安排超長期特別國債2500億元支持消費品以舊換新

李強表示，深入實施提振消費專項行動。促進商品消費擴容升級，安排超長期特別國債2,500億元支持消費品以舊換新，優化政策實施機制。以及設立1,000億元財政金融協同促內需專項資金，組合運用貸款貼息、融資擔保、風險補償等方式，支持擴大內需。

各級政府要更好「當家理財」

各級政府要更好「當家理財」，建立健全增收節支機制，積極盤活利用存量資源資產，嚴肅財經紀律，強化預算約束，嚴控一般性支出，堅決落實過緊日子的要求，務必把省下來的每一分錢都用到發展的關鍵點、群眾的急需處。

繼續實施適度寬鬆的貨幣政策

李強指出，今年赤字率擬按4%左右安排，赤字規模5.89萬億元、比上年增加2,300億元。一般公共預算支出規模將首次達到30萬億元、比上年增加約1.27萬億元。擬發行超長期特別國債1.3萬億元，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作等。

深入整治「內捲式」競爭

李強亦有提及加強反壟斷、反不正當競爭，強化公平競爭審查剛性約束，綜合運用產能調控、標準引領、價格執法、質量監管等手段，深入整治「內捲式」競爭，營造良好市場生態。

啟動新一輪雙一流建設

完善人才培養與經濟社會發展需要適配機制，分類推進高校改革，動態調整學科專業，啟動新一輪「雙一流」建設，建設國家交叉學科中心，加大拔尖創新人才自主培養力度。

促進新一代智能終端和智能體加快推進

打造智能經濟新形態。深化拓展「人工智能+」，促進新一代智能終端和智能體加快推廣，推動重點行業領域人工智能商業化規模化應用，培育智能原生新業態新模式。支持人工智能開源社區建設，促進開源生態繁榮。

實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，加強全國一體化算力監測調度，支持公共雲發展。加快發展衛星互聯網。打造「5G+工業互聯網」升級版。深化數據資源開發利用，健全數據要素基礎制度，建設高質量數據集。完善人工智能治理。

培育發展未來能源、量子科技、6G等未來產業

培育壯大新興產業和未來產業。建立未來產業投入增長和風險分擔機制，培育發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業。

進一步健全中長期資金入市機制 完善投資者保護制度

李強又指出，圍繞構建高水平社會主義市場經濟體制，強化改革攻堅，深入破除體制機制障礙，增強高質量發展動力活力。規範金融機構競爭秩序，深入推進地方中小金融機構減量提質。持續深化資本市場投融資綜合改革，進一步健全中長期資金入市機制，完善投資者保護制度，拓展私募股權和創投基金退出渠道，提高直接融資、股權融資比重。

推動跨境電商加海外倉模式擴容升級

李強指出，引導企業優化全球市場布局，推進貿易投資一體化、內外貿一體化發展。培育壯大貿易發展新動能，推動跨境電商加海外倉模式擴容升級、規範有序發展，加強國際寄遞物流體系建設，拓展中間品貿易，發展數字貿易、綠色貿易，提升邊境貿易。

持續深化重點領域改革

持續深化重點領域改革。圍繞構建高水平社會主義市場經濟體制，強化改革攻堅，深入破除體制機制障礙，增強高質量發展動力活力。同時調整優化消費稅徵稅範圍、稅率，並推進部分品目徵收環節後移。

加強科技創新全鏈條全生命周期金融服務

他表示推動科技創新和產業創新深度融合。加強科技創新全鏈條全生命周期金融服務，以科技金融支持創新創造。

多渠道加大資本補充力度 穩妥處置金融機構不良資產

積極穩妥化解金融領域風險。充實地方中小金融機構風險處置資源和手段。堅持市場化法治化原則，有序推進高風險機構處置。多渠道加大資本補充力度，穩妥處置金融機構不良資產。加強金融監管協同，防範打擊非法金融活動。強化金融風險監測預警和早期糾正，提高風險源頭防控能力。

積極有序化解地方政府債務風險

支持各地用足用好政策，加快化解隱性債務風險，嚴防虛假化債，堅決把遏制違規新增隱性債務作為鐵的紀律。加大金融、財政支持力度，優化債務重組和置換辦法，多措並舉化解地方政府融資平台經營性債務風險，分類有序推動改革轉型。優化債務監測考核指標，構建統一的政府債務管理長效機制。

因城施策控增量、去庫存、優供給

因城施策控增量、去庫存、優供給，探索多渠道盤活存量商品房，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等。深化住房公積金制度改革。優化保障性住房供給，加快危舊房改造。有序推動安全舒適綠色智慧的「好房子」建設，實施房屋品質提升工程和物業服務質量提升行動。進一步發揮「保交房」的白名單制度作用，防範債務違約風險。

制定推進銀髮經濟高質量發展的措施

李強表示更大力度保障和改善民生。堅持民生為大，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，努力為人民群眾多辦實事。積極開發老年人力資源，制定推進銀發經濟高質量發展的措施，完善老年用品產品、養老金融、旅居養老等支持政策。實施康復護理擴容提升工程。

積極發展賽事經濟、冰雪經濟、戶外運動

他表示加快重塑足球青訓體系。積極發展賽事經濟、冰雪經濟、戶外運動，建好用好群眾身邊的運動場地設施，培育更多特色群眾體育賽事活動。

居民醫保、城鄉居民基礎養老金

李強指出，城鄉居民基礎養老金月最低標準再提高20元。居民醫保人均財政補助標準提高24元。加強初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求。完善生育保險制度和生育休假制度。

李強強調，要充分挖掘釋放有效投資潛力。聚焦新質生產力、新型城鎮化、人的全面發展等重點領域，增強市場主導的有效投資增長動力，提高民生類政府投資比重。今年擬安排中央預算內投資7,550億元，安排8,000億元超長期特別國債資金用於「兩重」建設，分類提高中央投資補助標準。單列並提高用於項目建設的地方政府專項債券額度，繼續向投資項目準備充分、資金用得好的地方傾斜。

他提到，今年將發行新型政策性金融工具8,000億元，帶動更多社會資本參與投資。統籌用好各類政府投資資金，支持工作基礎較好的地方探索編製全口徑政府投資計劃，加強項目資金監管，堅決防止低效無效投資。落實促進民間投資的政策措施，完善民營企業參與重大項目建設長效機制，引導民間投資向高技術、現代服務業等新賽道拓展，有效激發民間投資活力。