兩會｜專家稱降增長目標及保持赤字率屬合理　料未來數周將降準

第十四屆全國人大四次會議今日（5日）在北京開幕，總理李強指出今年內地經濟增長目標介乎4.5%至5%，同時指出赤字率約為4%左右。市場認為下調增長目標和保持財政赤字率不變是合理，出於可持續性方面的顧慮，對消費的支持力度收斂。



《彭博》報道，瑞穗證券經濟學家Serena Zhou表示，考慮內地持續面對的經濟挑戰和去槓桿嘗試，其下調增長目標和保持財政赤字率不變是合理的。鑒於房地產行業疲軟和消費者信心低迷，增長目標調低，所以沒有必要進一步增加財政支出。2026年中國擬發行超長期特別國債1.3萬億元人民幣，將施壓流動性，給債息超長端帶來壓力；這推升了人行在未來幾周下調存款準備金率的可能性。

李強表示，今年中國經濟增長目標介乎4.5%至5%。（央視直播截圖）

法興銀行大中華區經濟學家Michelle Lam表示，出於可持續性方面的顧慮，對消費的支持力度收斂。受地方政府債務擔憂影響，財政支持力度不及預期，但已安排更多準財政工具。儘管財政支持不那麼激進，但鑒於今年出口前景更佳（全球增長仍具韌性、人工智能相關需求、以及美國關稅下調的預期——但仍存在不確定性），並不太擔心增長所面臨的風險。

料3月下旬降準配合增發債規模

澳新銀行資深策略師邢兆鵬表示，財政赤字目標在高位保持不變，儘管去年仍有大量結轉資金未用，這意味著決策層仍對經濟增長的不確定性保持警惕。超長期國債的發行額度維持不變，為未來政策操作保留更多空間。對市場而言，債券供給風險預計可控。預計3月下旬將降準，以對冲部分中期借貸便利（MLF）到期帶來的流動性缺口，並配合政府債券發行規模增加。仍維持全年僅下調一次政策利率的預測。