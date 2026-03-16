山頂道兩幅相連獨立地皮招標　業主去年腰斬價1.15億蝕沽山頂豪宅

住宅樓市轉旺，有豪宅業主趁勢推出山頂豪宅地皮。仲量聯行表示獲業主委任為首席代理，以公開招標形式出售山頂道86、88及90號兩幅相連獨立地皮，5月7日中午截標。



據了解，該豪宅地皮由中港商人陳經緯及有關人士持有，於2017年斥資約20億元買入。值得留意，陳經緯所持有的山頂和福道和福別墅，去年淪為銀主盤以1.15億元沽出，帳面貶值56％，呎價則由高峰10萬元大插水至4.35萬元。



項目合併地盤面積約28,620平方呎，包含兩個獨立地段：鄉郊建屋地段308號（86及88號），面積約14,200平方呎；以及鄉郊建屋地段9號（90號），面積約14,420平方呎。目前，該地盤分別建有三幢四層高連花園的獨立屋，以及三幢三層高並附設游泳池的洋房。每幢洋房的實用面積介乎3,082至3,322平方呎；兩個地段已核准的建築面積總共約為18,902平方呎。

根據山頂區分區計劃大綱核准圖，地皮劃為「住宅（丙類）2」用途，物業將以「現狀」及交吉形式一併出售。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，地盤位處全港頂級傳統豪宅地段，可塑性高，長遠升值潛力優厚，非常適合發展商打造地標式豪宅項目，預計招標將吸引投資者及發展商踴躍競投。

資料顯示，上述豪宅地皮業主為潮汕富商、經緯集團創辦人陳經緯及有關人士，早於2017年斥約20億元向長實（1113）及電能（0006）購入。

值得留意，陳經緯等於2019年以2.6億元買入的山頂和福道和福別墅，不過在2025年10月份淪為銀主盤以1.15億元沽出，帳面貶值56％，呎價則由高峰10萬元大插水至4.35萬元。

↓↓和福別墅雙號屋放盤相片↓↓