中港商人山頂和福別墅淪銀主盤　狂輸56%　呎價10萬變4.3萬｜多圖

山頂豪宅地段錄得大幅插水超過五成的豪宅成交個案。由中港商人持有的山頂和福道和福別墅雙號屋，新近以1.15億元沽出，成交呎價約43,561元，惟較2019年買入價2.6億元，帳面大幅貶值56%。



上述為和福別墅雙號屋，實用面積2,640平方呎，五房間隔，設有庭園約1,442平方呎、天台671平方呎、平台104平方呎。早前業主叫價2.4億元，惟一直未獲承接，最終淪為銀主盤，並由銀行委託測量師招標。

該幢洋房於9月30日截標，最終以1.15億元售出，較業主意向價大幅低52%。

↓↓和福別墅雙號屋放盤相片↓↓

+ 4

2019年買入價2.6億、呎價98,485元

翻查資料，上述洋房業主為中港商人陳經緯及有關人士，於2019年11月以2.6億買入該洋房，當時透過公司股權轉讓方式（俗稱買賣公司）進行交易，成交呎價高達98,485元。

反映最新成交價1.15億元，較買入價2.6億元，帳面蝕讓約56%。洋房呎價亦由高峰的98,485元，大插水至43,561元。

據代理資料，和福別墅位於山頂和福道18至28號，早於1978年落成，提供6座洋房。