中港商人山頂和福別墅淪銀主盤 狂輸56% 呎價10萬變4.3萬｜多圖
撰文：蔡偉南
出版：更新：
山頂豪宅地段錄得大幅插水超過五成的豪宅成交個案。由中港商人持有的山頂和福道和福別墅雙號屋，新近以1.15億元沽出，成交呎價約43,561元，惟較2019年買入價2.6億元，帳面大幅貶值56%。
上述為和福別墅雙號屋，實用面積2,640平方呎，五房間隔，設有庭園約1,442平方呎、天台671平方呎、平台104平方呎。早前業主叫價2.4億元，惟一直未獲承接，最終淪為銀主盤，並由銀行委託測量師招標。
該幢洋房於9月30日截標，最終以1.15億元售出，較業主意向價大幅低52%。
↓↓和福別墅雙號屋放盤相片↓↓
+4
2019年買入價2.6億、呎價98,485元
翻查資料，上述洋房業主為中港商人陳經緯及有關人士，於2019年11月以2.6億買入該洋房，當時透過公司股權轉讓方式（俗稱買賣公司）進行交易，成交呎價高達98,485元。
反映最新成交價1.15億元，較買入價2.6億元，帳面蝕讓約56%。洋房呎價亦由高峰的98,485元，大插水至43,561元。
據代理資料，和福別墅位於山頂和福道18至28號，早於1978年落成，提供6座洋房。
美聯：近四個月逾億元超級一手豪宅吸金破100億深水灣道66號申建2幢超級豪宅、涉1.65萬呎 兩年前豪斥36億買入山頂賓吉道洋房淪「15按」銀主盤 銀主叫價1.6億、呎價5.5萬放寬投資移民入場門檻滿月 利嘉閣:3000萬至5000萬一手買賣升24%新加坡客3.038億購九龍塘西谷道1號屋地