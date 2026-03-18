宏安黃大仙薈淳上樓書涉195伙　最細200呎連22呎「的骰」平台

宏安地產（1243）旗下黃大仙重建項目「CONNEXT 薈淳」今日（18日）上載樓書，涉及195伙，主打兩房共120伙。樓盤最細一伙為200平方呎，並配備一個22平方呎「的骰」平台，相等於一個普通露台的面積。發展商同日亦開放三伙示範單位參觀，涉及開放式、兩房及三房戶型。項目預計關鍵日期2026年8月31日。



項目於今日上載樓書，全盤195伙，標準樓層一梯10至11伙，共用兩部升降機。實用面積由200至679平方呎，戶型涵蓋開放式、兩房及三房單位，當中開放式佔38伙、兩房佔120伙、三房佔37伙，設連平台或連天台特色戶。

標準樓層一梯10至11伙，共用兩部升降機。

最細200呎連平台戶 設22呎「的骰」平台

當中，全盤實用面積最細單位為2樓K室，實用面積200平方呎，外連22平方呎平台，其面積相等於單位內一個22平方呎露台。至於，面積最大單位為23樓H室，實用面積679平方呎，連519平方呎天台，不設內置樓梯上落。

全盤實用面積最細單位為2樓K室，實用面積200平方呎，外連22平方呎平台，其面積相等於單位另內一個22平方呎露台。

開放式戶大門旁配入牆式鞋櫃、儲物櫃

發展商開放三個無改動示範單位參觀，以18樓E單位、18樓H單位及18樓J單位為藍本打造，涵蓋開放式、兩房及三房戶型。

當中18樓J室屬開放式設計，實用面積209平方呎，以「靈活多變」為設計核心，大門旁已配備入牆式鞋櫃及儲物櫃，客飯廳連接22平方呎露台，露台旁設有空調機平台，方便直接由露台檢查、清洗及維修空調機室外機。單位設有玻璃幕牆轉角窗以增加採光。

↓↓18樓J室示範單位↓↓

兩房全屋選用玻璃幕牆設計

另18樓E室屬兩房間隔，實用面積360平方呎，外接38平方呎露台及工作平台，全屋選用玻璃幕牆設計，增加採光提升室內通透感。客廳的長方形設計，配合「零走廊」設計空間，客飯廳分明，另連接開放式廚房。兩間睡房分立客廳兩邊，其中第一間睡房為木質牆身，配合梳妝枱與圓鏡，及預留2米特闊衣帽間。另一間睡房改為多功能工作及音樂藝術空間，融合書桌、鋼琴及藝術裝飾。

↓↓18樓E室示範單位↓↓

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三房套採「廳房歸邊」 日系簡約淺色調牆身

18樓Ｈ屬三房套間隔，實用面積520平方呎，飯廳連接38平方呎的露台及工作平台，單位採用「廳房歸邊」，全屋以玻璃幕牆設計，客飯廳設4.475米的特長玻璃幕牆，同時配合日系簡約風格的淺色調牆身。

主人房配備主人浴室，特設轉角窗設計進一步引光入室，其餘兩間睡房同樣採用轉角窗設計，可配置為孩子房、書房或健身室。

↓↓18樓Ｈ室示範單位↓↓