宏安黃大仙重建項目命名薈淳、涉及195伙　擬下季超短期樓花推

宏安地產（1243）旗下黃大仙重建項目今日（26日）命名為「CONNEXT 薈淳」，合共提供195伙，戶型涵蓋開放式戶、兩房至三房，預計關鍵日期為2026年8月31日。發展商預告，下季以超短期樓花形式推售。



項目提供195伙，基座設有雙層商舖及會所，當中住宅部份戶型涵蓋開放式戶、兩房至三房，實用面積由200至679平方呎，其中開放式戶佔38伙，兩房佔120伙，以及三房佔37伙。

豪宅加稅料有短期影響

宏安地產執行董事程德韻預料，逾億元豪宅印花稅由4.25%上升至最多6.5%，料短期或對豪宅市場有影響，不過該稅款仍低於辣稅時期，料長遠對樓市影響不大，料今年樓價可有雙位數增長。

下月推鴨脷洲平瀾街新盤PORTO

至於集團推盤部署方面，首季先推鴨脷洲平瀾街新盤PORTO涉及174伙，擬下月開售。至於炮台山101 KINGS ROAD尚餘33伙待沽，鰂魚涌FINNI尚餘3伙。