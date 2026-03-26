新地荃灣形瑨路演吸1000組查詢　最快月內上載樓書　預告下月開售

新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark），上周末於荃灣廣場舉行路演宣傳，六天吸引逾1,000組查詢。項目今日首度向傳媒展示大樓及園林會所「CLUB SPARK」模型。發展商透露，項目最快月內上載樓書，提供4個示範單位，預計下月開售。



新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，項目自宣傳以來接獲不少查詢，上周四開始一連六日於荃灣廣場舉行的路演宣傳亦大受歡迎，經統計後現場已接待逾1,000組查詢，當中6成為年輕族群，另外亦有3成為子女住屋需求而查詢項目資料的父母或長輩；餘下約有1成為投資目的。

由於反應熱烈，項目預計短期內上載售樓說明書，將提供4個示位單位，預計下月開售。

地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛(左），新地代理工程管理部策劃總監沈學雄（右二）及新地建築設計總監黃展強（右一）。

主立面以灰色及金屬銅色搭配

新地代理工程管理部策劃總監沈學雄表示，項目主立面選用灰色作為主調，搭配金屬銅色飾面，營造出層次鮮明且具現代高雅風格的建築外觀。

住客入口大堂。（發展商提供）

住客會所室內外逾2萬呎 提供21項設施

新地建築設計總監黃展強介紹，項目住客會所「CLUB SPARK」位處地下及二樓，選用琥珀橙為整體色調，室內外面積合共逾2萬平方呎，提供21項設施，包括長約23米的室外泳池、全天候運動及健身設施、匹克競技場和五感園林等。

↓↓住客會所「CLUB SPARK」↓↓

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