港置料3月500萬以上至1000萬元二手住宅註冊量　將達至1800宗

香港置業研究部董事王品弟表示，據香港置業資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，本月至今(截至26日)二手住宅(包括二手私人住宅及二手公營房屋)錄4,635宗註冊，已超2月全月的4,483宗約3.4%，當中逾500萬至1,000萬元二手住宅錄1,627宗註冊，更超2月全月的1,561宗約4.2%，按月表現勝大市，並已創23個月新高；若以目前註冊進度推算，料3月全月逾500萬至1,000萬元二手住宅註冊量將進一步達至1,800宗水平。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，3月註冊個案一般主要反映2月市況。



若以港島、九龍及新界三區劃分，本月至今逾500萬至1,000萬元二手住宅註冊量按月表現，當中九龍區(包括將軍澳及西貢)錄708宗註冊，已超2月全月的644宗約9.9%；新界區錄604宗註冊，已超2月全月的547宗約10.4%；相反，港島區(包括愉景灣)錄315宗逾500萬至1,000萬元二手住宅註冊，仍較2月全月的370宗低約14.9%。

本月至今逾500萬至1,000萬元二手住宅註冊量屋苑排名方面，日出康城以74宗註冊居榜首，已超2月全月的64宗約15.6%；SIERRA SEA以55宗註冊排第二，已超2月全月的40宗約37.5%；美孚新邨以28宗逾500萬至1,000萬元二手住宅註冊排第三，已超2月全月的26宗約7.7%。