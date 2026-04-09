啟德海灣第2期首批225伙　均價23888元貴過1期兩成　入場費560萬

由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德海灣第2期今日（9日）公佈首張價單，涉及225伙，折實平均呎價為23,888元，較2023年10月推出的第1期首批208伙，折實平均呎價為19,798元，高出20.7％。



首張價單提供225伙，按戶型分佈，其中一房佔83伙、兩房佔81伙、三房則佔61伙，實用面積至278至771平方呎。扣除最高25%折扣優惠，折實售價約560萬至2,929.8萬元起，折實呎價至18,032至38,000元。

首批單位中，入場單位屬1C座6樓C室，實用面積306平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，折實售價560萬元，折實呎價18,301元。

入場呎價最平單位為1C座5樓E室，實用面積443平方呎，屬兩房海景連開放式廚房間隔，折實價798.8萬元，折實呎價18,032元。

發展商：定價較去年微升2至3%

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，由於樓市表現回暖，今次首批單位定價跟市價推出，加上今期啟德海灣第2期有兩柱屬三房套海景，定價有輕微加幅，如撇除該兩柱海景單位，定價亦只較去年微升2至3% 。

啟德海灣第1期2023年10月推 折實均價19798元

翻查啟德海灣第1期於2023年10月推出，涉及208伙，折實均價19,798元。首批入場單位為一房，入場價為575.016萬元。

另位於啟德海灣兩傍的新盤分別為啟德DOUBLE COAST及維港．雙鑽。其中DOUBLE COAST III 在2025年12月推出，涉及105伙，折實均價19,399元，首批入場單位為開放式戶，入場價為419.1萬元。至於，維港．雙鑽於2024年9月推出，涉141伙，折實均價18,456元。首批入場單位為開放式戶，入場價為403.3萬元。

↓↓第1C座啟德海灣•星嵐28樓E單位↓↓

啟德海灣第2期涉1,121伙

啟德海灣第2期涉及一座共1,121伙，細分為1A、1B及1C座。當中1A座標準樓層一梯13伙；1B座標準樓層一梯8至13伙；1C座標準樓層一梯13伙。

戶型涵蓋開放式至三房，實用面積258至771平方呎，當中一房提供約477伙，佔整個期數約43%；兩房提供約350伙，約佔31%；兩房連儲物室單位提供約231伙，約佔21%；三房約61伙，則約佔5%。