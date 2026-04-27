香港興業嘉興御璟灣5月加推　夥政府投地建逾200萬呎商場新地標

香港興業（0480）作為深耕香港多年的知名發展商，過去亦不斷積極拓展中國內地房地產及商業項目。當中早在2012年已經駐浙江嘉興市發展，在過去14年已經興建約2,000套住宅單位，涉及住宅樓面逾90萬平方呎。其中當地發展項目第六期住宅項目御璟灣提供727伙，當中首批已推出60伙並沽出7成單位，最快5月加推應市。



另外在今年3月份，香港興業與一間有政府背景的城投公司合作，以2.46億港元投地以發展一個無住宅及寫字樓，樓面約逾200萬平方呎的純商業地標項目。



進駐嘉興14年 發展6個住宅項目涉2000伙

香港興業國際業務拓展及市務總經理王澤明表示，香港興業早在2012年起已經進駐浙江嘉興市，至今已經發展14年，連同目前正在發售的御璟灣計，至今已經發展6個住宅項目，合共提供約2,000套住宅單位，涉及住宅樓面逾90萬平方呎（8.5萬平方米）。

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浙江嘉興市的第六期住宅項目御璟灣提供727伙

當中位於浙江嘉興市的第六期住宅項目御璟灣提供727伙，當中包括23幢住宅大樓，總樓面面積逾140萬平方呎，屋苑細分為高座及低座單位，建築面積約123至310平方米，提供包括花園洋房、精裝高層及臨河景觀高層等不同單位。其中12、18、19為項目樓王，樓高7層採一梯一戶設計，面積約3,229平方呎（約300平方米），屋苑同時設有1,500個車位可供住戶先試用後購買。

而項目亦設有會所連園林，提供12座主題花園，包括橘子花園、寵物花園等，同時設1.5公里緩步道、健身室、瑜伽房、多功能運動館及兒童遊樂區等多項設施。

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御璟灣首批沽出7成 最快5月加推新單位應市

王澤明續指，御璟灣在今年一月已經推出首批單位合共約60伙，目前已經賣出7成，買家以嘉興本地客為主，最快在5月中加推新一批單位，料不少於首批60伙，而面積約由1,291、1,506、2,045平方呎（120、140、190平方米），主張先讓準買家感受項目的優質之處，亦會以市價賣樓不會劈價。

參考內地住宅平台資料，項目均價約為每平方米約為2.16萬元至2.17萬元人民幣（折合每呎2,006至2,016港元）。

香港興業國際業務拓展及市務總經理王澤明。（黃祐樺攝）

內地房地產仍受壓 王澤明：努力拓展客源、做好市場推廣

王澤明補充，集團在嘉興已經完成發展5個住宅項目，銷情表現亦十分理想，但面對經濟不景，內地房地產市場仍然受壓，住宅銷售進度亦因此減慢，如何突圍而出、開拓非本地客源成為重要課題。面對以上情況，王澤明仍然保持一個樂觀態度，認為要努力拓展客源做好市場推廣、項目定價合理，以及不斷為項目進行路演、參加房展，以及透過KOL在不同的社交媒體平台作宣傳，未來亦會在寧波、𦘦興等不同地方尋找可發展的房地產住宅項目。

另外，發展商亦開放一對清水及連裝修四房雙套現樓示範單位參觀，屬6樓202室，建築面積約1,873平方呎（174平方米），客飯廳呈長方形。客廳與露台相接，以大理石及金屬為主的輕奢風設計，其中一間設計成書房。

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與政府合作投地建逾200萬呎商場 配合湖景打造新地標

除了積極發展內地住宅項目外，王澤明表示集團在今年3月亦透過擁有地區政府背景的城投公司合作，成功投得浙江省嘉興秀洲一幅佔地面積逾78.1萬平方呎（7.26萬平方米）地皮，涉資約2.46億港元，以發展一個無住宅及寫字樓，樓面約逾200萬平方呎（逾20萬平方米）的純商業地標項目，待該項目落成後亦會由香港興業負責營運。

王澤明表示集團在今年3月亦透過擁有地區政府背景的城投公司合作，成功投得浙江省嘉興秀洲一幅佔地面積逾78.1萬平方呎地皮。（黃祐樺攝）

嘉興極具地理戰略優勢 集團睇好零售前景

至於為何選擇發展純商業地標項目，而非如上海興業太古滙的大型綜合商業項目。王澤明指，在決定發展方向時，曾進行一系列的資料蒐集及居民問卷調查，加上該地皮位於秀湖旁，發展純商業項目可以產生協同效應。

加上嘉興地理位置位於上海及杭洲兩個高GDP城市之間，極具地理戰略優勢，同時亦睇好零售前景，故在配合天時、地利、人和下，決定打造成可以吸引周邊市民來的商業項目。

地皮位於嘉興市文化藝術中心傍。（黃祐樺攝）

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