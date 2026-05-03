恒地土瓜灣道新盤壹沐2期　暫收逾700票、超額3.7倍

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第二期積極部署推盤，於周五開價推出首張價單，其後再於周六加推63伙，合共146伙。項目暫收逾700票，超額認購超過3.7倍，發展商表示會視乎收票情況，決定會否再加推，並計劃最快下周上載首張銷售安排。



恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目2座35A室屬三房一套間隔的頂層特色戶，實用面積684平方呎，附設426平方呎平台，單位層高達4米，極具空間感，屬項目「樓王」單位，期望該單位可於首輪銷售中推出。

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民。

周六加推新價單63伙 折實平均呎價20688元

壹沐HIGHWOOD第二期，周五公佈首張價單，提供83伙單位，入場費501.3萬元，折實平均呎價20,128元。其後再於周六加推2號價單涉及63伙，折實平均呎價20,688元。

2號價單實用面積348至512平方呎，定價由749.8萬至1,289.7萬元，實呎介乎21,070至25,703元，計及最高折扣優惠10%，折實後售價由674.82萬至1,160.73萬元，折實實呎由18,963至23,132元，折實平均呎價20,688元，對比首張價單的20,128元高近3%，主要是次推售單位中包括3房戶。

壹沐第一期2025年9月首批81伙 折實平均呎價17988元

翻查同區新盤資料，壹沐HIGHWOOD第一期在2025年9月份開價，首批81伙，折實平均呎價17,988元，一房戶折實入場費456.3萬元。另同區首岸在2026年4月份開價，首批110伙，折實平均呎價18,666元，一房戶折實入場費638萬元。

另外，由寶聲集團、其士集團與市建局合作的單幢樓津匯，在2018年1月份開價，首批51伙，折實平均呎價19,151元，開放式戶折實入場費399.9萬元。

兩年前以底價10.71億統一業權、每呎地價1.15萬

翻查資料，恒地於2023年6月透過強拍，以底價10.71億元統一土瓜灣落山道72至76號、及土瓜灣道72至76B號等一籃子業權，以重建後樓面約92,582方呎計，每呎樓面地價11,568元。

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐。

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