藉天時地利人和 招全球資金人才　成千萬人口城市 具規模競爭活力

筆者日前受邀參加香港民政及青年事務局（民青局），在政府總部舉行的香港五年規劃專題諮詢會，並發表了個人看法和建議。為配合國家的「十五五」規劃發展，香港行政長官李家超主動提出制定香港首份「五年規劃」，是一個新的創舉。其核心含義是香港管治思維的重大變革，標誌著香港正式告別過去「小政府、大市場」的被動施政，轉向由政府主導的高維度、長期頂層戰略布局。筆者欣賞李家超特首這個政策布局，這一策略目光長遠，為下一代發展著想，具有獨特智慧和深遠意義。



部署5年規劃 先達800萬人口目標

環顧亞洲周邊各大城市，如北京、上海、廣州、深圳或東京等，都是逾千萬人口城市，尤其是鄰近的深圳，建市短短40幾年，如今人口已高達1,700多萬人。行政長官和港府主要官員過去先後提出要打造香港成為千萬人口城市，才更有活力和競爭力，成為真正有規模的國際大都會，本人認為這個願景是可以實現的。要如何才能達標？筆者建議先作一個5年的短期人口目標規劃，即在5年內將香港人口提高至800萬人，那麼每年至少要增加10幾萬人以上，5年便可達到800萬人。以這樣的速度作規劃，2050年（25年後）便可達至1,000萬以上人口。

過去政府與學者指出香港目前約750萬的人口規模過小，不足以支撐頂尖都會的經濟量級與發展潛力。香港人口結構受到挑戰，官方統計預測，若無大規模人口增長，香港面臨持續的低生育率，到2046年65歲及以上老年人口比例恐會大幅攀升。邁向千萬人口的願景需要一套積極務實的人口政策，估計每年需持續吸納約18.5萬名新移民與專才。因此，應該憑著香港擁有的天時地利人和，繼續實施寬鬆的人口政策，甚至要進一步加大開放力度，大量增加優質人才和投資移民，提升香港經濟生產總值（GDP)，對香港融入國家發展大局和長遠經濟發展至關重要。其中包含以下幾點深遠的意義：

加大力度引進人才 共建香港美好家園

1. 深度對接國家「十五五」規劃。改變過去香港在國家規劃中僅被動「配合」的角色，轉為主動擔當的責任人；確保香港未來五年（2026至2030年）的經濟與社會發展藍圖，與國家「十五五」戰略完全接軌；善用「背靠祖國、聯通世界」的優勢，在融入國家發展大局的同時，扮演好「超級聯繫人」與「超級增值人」的角色。

2. 徹底轉向「行政主導」的管治模式。由行政長官親自掛帥領導跨局、跨部門編製小組，建立政府與立法會的協同研究機制，強化「行政主導」的治理效能；擺脫短期施政限制，過去特首的《施政報告》多聚焦於年度目標，而「五年規劃」將提供具備連貫性、前瞻性的戰略指引，避免公共政策因短期政治或經濟波動而被迫終止。

3. 為「新興產業」與「千萬人口」提供清晰指引開拓新興賽道。五年規劃將重點部署如何將北部都會區、河套香港園區轉化為未來新引擎，特別在人工智能、大數據及創新科技等領域開展具體框架；支撐百萬級人口擴容，要邁向「千萬人口」大都會，必須依靠五年規劃來統籌教育、醫療、房屋、公共福利及交通基建的常態化投放，將資源配置拉高到長期戰略級別。

4. 建立動態循環，增進民生福祉。借鑑內地與澳門經驗，未來可能引入針對扶貧、安老等社會責任的指標與問責機制；特首李家超強調，五年規劃旨在將「發展經濟」與「改善民生」建成一個延續的動態循環，讓市民在未來五年（至2030年）能更清晰、具體地分享到經濟跨越式發展的成果，共同建設香港成為更有歸宿感、幸福感的家園。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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