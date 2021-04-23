Wetland Seasons Park兩期下半年交樓　直擊24萬呎戶外園林、會所

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-23 09:00

新地（016）旗下天水圍Wetland Seasons Park分3期發展，由於項目毗鄰香港濕地公園，故取用階梯式及低密度發展，涉及20座十層高的住宅大樓，10座五層高別墅，及10座洋房，合共提供1,727單位。其中，第一期近月已陸續交樓，第二、三期則於下半年開始交樓。

新地策劃總監沈學雄表示，在發展住宅項目的同時，也要兼顧濕地公園。而設計需按法例要求取得地政處及屋宇處批准外，亦要得到規劃署、漁農自然護理處及濕地公園的額外批准。因此，在建造、規劃、環境保育上都有很多的要求，「有好多唔同挑戰」。

外貌以「土地色」為主 戶外園林佔地逾24萬呎

Wetland Seasons Park位於市中心與濕地公園之間，住宅大廈外貌選用大地色系。其中，接近天水圍市中心的住宅大樓只有十層，以確保盛行風能由濕地公園方向吹向市中心。此外，項目與濕地公園接壤的地方亦設有緩衝區，沈學雄指，由於緩衝區栽種本地品種樹木，不會區分到屋苑同濕地公園的邊界。

項目戶外園林總面積逾24萬平方呎，佔地盤面積35%。新地建築設計總監黃展強表示，以「借景」手法將外圍濕地公園的自然環境延伸至內園，他指，「搵左好多本地元朗區養嘅植物裁培喺度」，當中。包括種植超過1,300棵樹木及超過15萬棵灌木，樹木品種數量達48種，灌木品種數量超過200種。項目更特別選用兩棵有「樹王」及「樹后」之稱的細葉欖仁，先由管理公司培植數年，其後才移植至屋苑主會所門外。

會所佔地逾3萬呎 空中會所飽覽濕地公園景觀

至於會所佔地逾3萬平方呎，分別由Club Seasons、空中會所及Seasons Garden宴會廳 組成，當中包括游泳池、24小時健身室、戶外BBQ燒烤區、卡拉OK房、遊戲室、鋼琴室及室內外兒童遊樂空間等。空中會所更可飽覽濕地公園及季候鳥的景觀。

此外，項目亦為住客提供智能及健康生活配套，如每個單位預設CAT6數據線及 Wi-Fi系統、利用手機應用程式可使用無人駕駛小型運送貨物機械人或車及非接觸式的門禁系統等。

Wetland Seasons Park第一期共涉710伙，標準單位戶型由一房至三房間隔，面積由約296至700平方呎； 第二期共涉699伙，標準單位戶型由一房至三房間隔，面積由約282至816平方呎；第三期共涉318 伙，標準單位戶型由一房至三房間隔，面積由約312至816平方呎。

↓會所設施一覽↓

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↓現樓單位圖輯↓