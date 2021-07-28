會德豐地產41億奪古洞住宅地　每呎8499元高估值6%

地政總署公布，上周五（23日）截標、共接獲12份標書的古洞第24區住宅用地，中標財團為會德豐地產，成交價為41.85億元。以該地皮最高可建樓面面積492,397平方呎計算，每呎樓面地價約8,499元，較市場估值上限8,000元高出6.2%。

上周遞交標書的發展商包括長實（1113）、新地（0016）、嘉華國際（0173）、信置（0083）、恒基（0012）、遠東發展（0035）及中資佳兆業（1638），而靠投資舖位起家的大鴻輝集團亦派員遞交標書。至於華懋夥拍希慎（0014）合組財團競投項目。

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早前市場估值32億至39億

是次招標地皮位於古洞第 24 區（粉嶺上水市地段第278號）、屬粉嶺公路以北方向，鄰近石仔嶺花園。地皮面積82,065平方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，以地積比率約6倍計，最高可建總樓面面積約49.24萬平方呎，當中，私人住宅部份不得多於41.03萬平方呎。

項目發展期於2027年9月30日截止。早前市場預計，該地皮每呎樓地價介乎6,500元至8,000元，估值約32億至39.4億元。

地盤北面被劃作梯台式平台範圍，不得高於地面水平以上5米，層數不得高於一層，並須在地面指定位置，設通道以直接通往地盤北面擬議中的市鎮中心。此外，發展商亦須就發展項目提交污染評估、噪音影響、渠務影響以及污水收集系統影響的評估報告。