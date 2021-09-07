筲箕灣ISLAND RESIDENCE內部轉讓單位取消交易　本周五重推招標

會德豐地產旗下筲箕灣ISLAND RESIDENCE，去年錄得一宗內部轉讓個案，為32樓B室，涉及樓價3,410萬元，單位昨已錄取消交易，同日公布以招標形式推售。

上述單位為 ISLAND RESIDENCE 32樓B室，成交紀錄冊顯示，單位於2020年9月11日簽訂買賣合約，以3,410萬元成交，呎價30,665元。惟單位於昨（9月6日）終止交易。據支付條款，買家需於完成交易時或之前付清樓價，而交易須在2021年6月30日或之前，或買賣雙方共同協議的其他日期前完成，由於買家為發展商相關人士，未有簽訂臨約，料買家未有損失任何訂金。

發展商同日上載新一份銷售安排，將上述單位定於本周五（10日）起以招標形式發售。相關單位實用面積1,112平方呎、連33平方呎露台、108平方呎平台及298平方呎天台，三房一套開則。

ISLAND RESIDENCE位於筲箕灣道163號，屬單幢式住宅，全盤提供170伙，當中只有兩伙頂層連天台特色戶，其中32樓A室頂層特色戶已於2019年售出，換言之，上述32樓B室屬項目最後一伙頂層特色單位。項目早在2015年中下旬開售，並於2017年底入伙。