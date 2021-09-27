屯門帝灣居首錄成交　兩房戶1220萬招標售出

由華業（控股）有限公司發展、位於屯門新盤帝灣居，自去年6月起開售，銷情緩慢。發展商今年9月初宣布改變銷售策略，將全部單位改以招標形式發售，昨日（26日）終錄得首宗成交。

成交單位為帝灣居分層大廈2樓C室，實用面積887平方呎，屬兩房一套連儲物房間隔。據成交紀錄冊顯示，單位於9月26日以1,220.6萬元招標售出，呎價13,761元，成交價與發展商去年公布之價單售價相同。資料顯示，買家採180天成交期，並享「先住後付」優惠，在買家繳付樓價10%訂金後，即可有條件地佔用單位。

事實上，帝灣居去年亦曾經售出一伙，惟買家及後撻訂離場，即全盤至上述成交出現之前、超過一年時間未錄得成交。帝灣居位於屯門嘉和里山路2號、鄰近另一半新盤The Carmel及黃金海岸。項目合共提供27伙，包括5幢洋房及22伙分層單位，實用面積由887至1,329平方呎，分層單位戶型涵蓋兩房至三房。

天水圍Wetland Seasons Bay招標沽兩伙

另外，新地（0016）旗下天水圍 Wetland Seasons Bay第1期，今日（27日）透過招標售出兩伙特色戶，套現逾3,577萬元。

據成交紀錄冊顯示，上述成交單位包括別墅WV7的3樓A室，屬四房一套連平台特色戶，實用面積909平方呎、連195平方呎平台，以1,654.38萬元成交，呎價18,200元；以及別墅WV8的5、6樓B室，屬三房一套間隔複式戶，實用面積1,124平方呎、連260平方呎平台及293平方呎天台，成交價1922.8萬元，呎價17,107元，成交價料創項目新高。