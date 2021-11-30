收緊查冊滿月｜地產界：專業投資者易造市　代理憂被搶截生意

公司註冊處及土地註冊處在今年11月1日起實施「實名查冊」，即要求查冊時須申報姓名及身份證號碼，措施實行至今滿一個月，有不時買賣舖位的投資者認為，收緊查冊有利「專業」投資者「渾水摸魚」，提供「造市」空間，惟同時市場透明度降低，不利一般市民掌握市場實況。另有前線物業代理則指，「實名查冊」後擔心部分交易過程被同行發現，遭搶截生意。

透明度下降 大業主容易「舞高弄低」

「實名查冊」措施實行一個月，盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興表示，過往不少物業買賣成交也獲傳媒報道，發揮監察作用，防止各類「左手交右手」、「舞高弄低」等操控市場的情況。然而，查冊收緊後，他相信有利「專業」投資者「渾水摸魚」，提供「造市空間」。他舉例指，假如一個舖位投資者斥資5,000萬元買入4個舖位，再分契變成8個舖位，只要把其中一個舖位以高價1,000萬元轉售予相關人士，整批舖位的價值也隨之大幅上升，但外界不得而知。

李根興稱，收緊查冊令市場透明度降低，不利非專業投資者，「佢地睇唔透市場啲高價、蝕讓」。（羅國輝攝）

李根興又認為，新措施令市場透明度降低，絕對不利非專業投資者，「佢地睇唔透市場啲高價、蝕讓成交。」他補充，如過往曾有新盤開賣前夕，區內二手樓傳出高價成交，惟原來最終註冊的實際成交價是「低一截」，又如財團收購舊樓，慣以新開設的空殼公司進行收購，個別以超高價入市，惟在收緊查冊後，難以作監察及披露，該些異動成交或影響一般市民的看法、甚至左右其入市決定。

交易過程洩露 易被同行搶截生意

此外，個別地產代理擔心交易過程被追蹤。利嘉閣（工商舖）地產商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，代理工作未算受太大影響，不過，由於目前需要以實名制進行查冊，相關代理的名字及身份會列印至註冊文件上，有前線代理擔心物業交易過程會被公司內部或其他同業得知，遭「托價」或被同行搶截生意。就此，公司有意一律改用主管名義進行查冊，減低交易風險。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，集團前線員工處理二手住宅買賣時，運作正常，因地產代理處理物業買賣時，本身需按照地監局「開門七件事」進行查冊，確認業主身份，「但冇必要的查冊、涉及起底搜查形式的查冊就唔會做」，陳永傑指。

問及假若持有多個物業的專業投資者，委託該行放售其中一個物業，代理會否就該投資者的其他物業進行查冊，陳永傑指，只會就受委託的物業進行查冊，不會就放盤人持有的其他相關物業進行查冊。