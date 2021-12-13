新地郭炳聯發信籲員工周日投票　為港選出德才兼備管治人才

立法會換屆選舉將於周日（19日）舉行，是次選舉有153名候選人角逐90個議席。除政府官員不時呼籲投票，商界亦為今次選舉發聲。新地（0016）主席兼董事總經理郭炳聯向員工發出信函，呼籲「所有合選民資格的員工，繼續秉持公司『以心建家』的理念，為香港這個大『家』選出德才兼備的管治人才，攜手為國家及香港的繁勞穩定開創更美好明天。」

該封信函題為「珍惜手中選票 共同開創香港美好明天」，信中郭炳聯指，隨著國安法頒布實施，以及「完善選舉制」有效落實，香港社會秩序及議會生態重回正軌。可是社會仍有不少問題及挑戰。所謂民生無小事，如青年人關心社會向上流動機會﹑長者關心市退休生活保障，以及融入國家發展大局﹑香港經濟蘇步伐，產業多元化等重大議題，均事關香港市民安居樂業。

他亦指，香港已擺脫政治紛爭，關乎每位市民切身利益的經濟民生問題，極需特區政府官員及立法會議員同心戮力，帶領香港社會共同探索解決辦法，開創良政善治局面。

他續指，未來議會內，議員身負解決經濟民生問題的擔子更重，因此對議員議政要求更高。對今次立法會是富競爭性的選舉感到高興，每個議席均是超額參與，整體參選背景多元，治港理念各有特色，選民手中一票更重要，故呼籲合選民資格的新地員工，為香港選出德才兼備的管治人才。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。