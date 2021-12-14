現樓直擊｜嘉峯匯會所佔地5.6萬呎　明年推洋房挑戰啟德新高

嘉華國際（0173）啟德新盤嘉峯匯於上月底取得滿意紙，現時正分批交樓。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明指出，該盤全數1,006伙，累積售出983伙，佔全盤98%，套現113.6億元，每伙平均成交呎價約2.48萬元。

洋房下月招標 挑戰區內新高價

項目尚餘待售的23伙，主要包括三房大單位、頂層特色戶及四幢洋房。該批洋房實用面積介乎3,183至3,220平方呎，全部均為四套房間隔，計劃在下月讓準買家預約參觀，並以招標推出，洋房意向價將會參考九龍區豪宅地段，預計無論成交總價及呎價，也有機會創下區內新高。

嘉峯匯正分批交樓 每呎管理費近5元

發展商開放嘉峯匯住客會所「CLUB SUMMIT」予傳媒參觀，會所連園林面積合共佔地逾5.6萬平方呎，提供多項設施如宴會廳、咖啡室、閱讀廊、多用途室內運動場、健身室、室外嬉水池及游泳池等等。該盤每方呎管理費接近5元。

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集團明年銷售部署方面，溫偉明指，馬頭角嘉林邊道洋房項目嘉琳已接受預約參觀，預計明年推售。該盤5幢洋房均樓高3層，實用面積介乎4,171平方呎至4,578平方呎，一律為五房五套間隔。

此外，與會德豐、中海外（0688）合作發展的啟德第4A 區1號住宅新盤，將分兩期發展涉及約2,100伙，第1期料最快在明年首季末推出，提供1,017伙，而同位於啟德的第4A區2號商住臨海項目也將緊隨推售。

而嘉華與信置（0083）、中國海外合作發展的西鐵錦上路站新盤，提供約2,200伙；將軍澳日出康城第11期、涉約1,880伙，兩盤分別最快在明年上半年及年中開賣。