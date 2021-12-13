啟德MONACO ONE第2期料快批預售　或成明年頭炮盤

啟德區快將有全新盤登場。會德豐地產常務董事黃光耀今（13日）表示，集團旗下啟德MONACO ONE第2期預計快將獲批預售樓花同意書，料成集團2022年「頭炮盤」。

黃光耀指，MONACO ONE第2期分高低座設計，高座大樓包括第1A及第1B座、低座則有A座至D座，全盤提供559伙，主打兩房至三房戶型。至於MONACO ONE至今已累售99%單位，套現約50.4億元。

MARINI已屆現樓 聖誕節前收樓

同系日出康城第9A期MARINI，已屆現樓，並於日前取得滿意紙，將於周內發信通知業主進行交樓，預計最快聖誕節前收樓，該盤每呎管理費約4.5元。

黃光耀又指，日出康城第9期MARINI系列，全盤共1,653伙已經沽清，套現金額逾156億元。集團日出康城12期預計明年第四季推出，提供約2,000伙。

日出康城12期明年底推 涉2000伙

發展商今日開放MARINI現樓會所予傳媒參觀，會所「CLUB MARINI」佔地3.7萬平方呎，設有戶外無邊際泳池、室內泳池、24小時健身室、按摩池等設施，而園林空間佔地約3萬平方呎。