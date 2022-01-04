美聯料今年工商舖成交達8000宗　按年升兩成

Omicron變種病毒在全球蔓延，美國聯儲局又或會考慮於2022年加息，不過美聯工商舖預計，市場仍然憧憬「小通關」，利好「北水」流入本港工商舖市場，預計今年工商舖成交量將可達至8,000宗水平，按年增加15%至20%。

美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪表示，受2020年低基數效應，加上政府同年取消非住宅物業雙倍印花稅，2021年工商舖成交量全線錄得大幅反彈，去年全年錄得7,004宗，按年漲逾80%，為社會運動及疫情爆發後最高，成交金額達1,312.8億元，按年大升超過65%，同樣創下社運及疫情後新高。

他預計，踏入2022年低基數效應將會消失，今年工商舖成交量將會轉趨平穩，成交量按年增加15%至20%，當中寫字樓及商舖的升幅會較高，同時內地資金流入的比例會增加。

憧憬通關有利本港寫字樓市場

寫字樓方面，美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，過往中資買家一向主導香港寫字樓投資市場，但疫情所致，香港持續封關令中資入市比例大減。

他又表示，雖然變種Omicron病毒或對中港通關時間表產生變數，但是市場仍然對今年內通關存有憧憬，即使初期只恢復有限度商務往來，相信亦能令中資買家恢復對本港寫字樓的入市信心。翁氏預計，2022年整體甲廈租金的升幅將會在5%以內，而甲廈售價升幅約5%。