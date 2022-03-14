近40歲轉跑道做代理　港足前隊長陳偉豪：靠運動員收入冇可能買樓

去年東京奧運，多名香港運動員取得歷來最好成績，為港爭光，不過風光背後，並非每名運動員的收入都足夠維持生計，更遑論在香港上車置業。香港足球代表隊前隊長陳偉豪退役後，以近40歲之齡轉型從事地產代理。他接受《香港01》專訪時指，運動員生涯短暫，「真正搵到錢嘅時間好短」，很快會被另一個運動浪潮淹沒，故若然只單靠擔當全職運動員的收入，要買樓根本「冇可能」。他籲年輕運動員宜及早打算，增值自己。

陳偉豪：運動員有成績會搵到錢 但唔長遠

現時在港的全職運動員是按其在國際賽的表現，獲得不同金額的資助，最基本由7,000至8,000餘元起；精英級別再分五級，月入由1萬多至4萬餘元不等。陳偉豪解釋，少數能贏得奧運獎牌的職業運動員，可獲一次性的豐厚獎金，一般約100萬至200萬元，又或是大品牌贊助，若然在國際比賽取得好成績，則可能在某段時間會接到很多廣告，惟上述情況一般難以長時間維持。

「做運動員困難，發達就更加冇可能」

他續指，除非有額外收入幫補，否則運動員想買樓上車是相當困難，「自己都做過金牌運動員（2009年協助港隊奪得東亞運動會足球項目金牌），嗰期啲球員係好值錢，但半年過後，第二個運動浪潮嚟到，你就冇㗎啦。」陳偉豪續指，「數年前曹星如（拳擊手）取得22連勝，𠵱家又靜返，市民熱情係會減退，證明有成績嗰刻會搵到吓錢，但唔會長遠，始終做運動員係困難，發達就更加冇可能。」

09年低位入市享低息 供樓冇壓力

陳偉豪透露，自己在金融海嘯翌年、即2009年以低位入市，購入屯門小欖一個單位作自住，他笑言是「有點幸運」，因為當時整體經濟仍未復甦，經濟環境欠佳，樓價處於低位，當時買樓又可享超低息環境，故他決定入市，物業持有至今已累積升值3倍。

當時作為全職運動員的他，月入非豐厚，但他指供樓尚算輕鬆，「嗰陣息口好低，係接近零息，完全冇壓力。」他補充，2009年買樓之前曾向一位親友租用一個兩房單位，每月租金5,000元，買樓後每月供樓都只是約7,000元，即僅多付2,000元。「嗰時供樓支出中，有6,000元都係供本金，利息支出僅1,000多元，如果你識咁計返，個人會開朗好多。」

陳偉豪：「計得掂數」應及早買樓

不過，樓市過去十多年經歷多次升浪，樓價更在2019年升上歷史新高，即使近月受疫情影響而回調，仍屬高位。陳偉豪認為，「就好似買股票，吓吓都要撈底，最終邊有人贏大錢吖？咪得啲莊家贏錢。」他認為若然有住屋需求，又「計得掂數」，應該及早買樓置業。他續指，現時租住一個普通私樓單位，每月至少1萬至2萬元，一年支出要十多萬元，「如果想租樓睇定個市，先再買樓，咁又冇咗幾十萬。」

一直思考退役後如何轉型 「唔想成世對住個波」

與足球結伴近二十年，在退役後卻選擇轉型從事地產代理，陳偉豪透露，早於十多年前已與地產代理工作結緣，原來他在23歲時已有兼職做地產代理，當時的球會流浪能遷就訓練及比賽時間並同時從事兼職，不過轉會至南華後便要專注踢波。

他指自己在全職運動員生涯中，一直有思考退役後要如何轉型，雖然曾想過擔任教練，但陳偉豪直言「唔想成世對住個波」，加上本身鐘意睇樓及研究樓市，最終選擇跟隨興趣發展，於近40歲之齡轉換人生跑道。