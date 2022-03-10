利嘉閣投資1000萬推內部虛擬貨幣平台「RicaCoin」

近年虛擬貨幣大行其道，利嘉閣地產首推RicaCoin利賞錢，為全港首間地產代理公司推出專屬的虛擬貨幣。

利嘉閣地產主席施慧勤指，RicaCoin為利嘉閣地產自行研發的嶄新內部虛擬貨幣平台，現時前線員工只要成功達成公司指定任務，例如為樓盤申請拍攝「VR360高清實景」片段、一般的樓盤介紹影片、甚至於盤機進行放租、放售物業等的日常工作，就可以自動賺取相應的RicaCoin，並在公司内部線上商店以RicaCoin換取獎賞，獎品包括任天堂Nintendo Switch、Apple AirPods Pro、1,000元購物禮券等。

施氏補充，為增加協同效應，是次同時推出RicaPay，每位前線主管每月均可收到相應的RicaCoin，以獎賞表現優秀的轄下員工。

利嘉閣地產總裁廖偉強指，RicaCoin計劃籌備歷時大半年，由營業部管理層及多個後勤部門共同討論、研究，累計未來投放總金額為1,000萬元，希望透過高科技及正面獎賞的方式，進一步鼓勵前線員工。

廖氏強調，近月本港在第五波疫情持續肆虐下，線上數碼化睇樓已經成為市場新主流，因此希望借助RicaCoin推動公司線上數碼化進程，預料活動推出後，估計各類樓盤介紹影片數量均會按月飆升20%。