信和捐2萬套血氧儀予安老院及獨居長者　下周起派送

信和集團及旗下黃廷方慈善基金進一步支援長者與兒童抗疫需要，並夥同香港聖公會福利協會、香港家庭福利會、明愛社會工作服務部及嗇色園社會服務統籌處等，向安老院及獨居長者捐贈兩萬套血氧儀，預計下星期起派送。

該兩萬套血氧儀中，3,000套將透過香港聖公會福利協會發送至其轄下9間安老院舍及3間復康院舍和與其合作的私人安老院。集團及黃廷方慈善基金亦向香港聖公會福利協會捐款100萬元，支援其轄下安老院和復康院舍在疫情下的運作需要。

集團指，血氧儀測量使用者血氧水平及脈搏率，是評估健康狀況的重要指標，對監測呼吸異常情況及身體狀況惡化的早期症狀非常有用。

此外，集團及黃廷方慈善基金與香港伊斯蘭青年協會、Pakistan Islamic Welfare Union、香港尼泊爾聯會及香港社區組織協會合作，向基層家庭及少數族裔派發25萬個兒童口罩。

黃永光指，血氧儀使用方便，長者如感不適，每天可多次監測血氧水平。(梁鵬威攝)

信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光指，疫情為兒童和長者帶來嚴峻挑戰。長者接種率最低，是風險最高的群組。血氧儀可提供有關健康狀況的重要數據，有助及早發現異常情況並為長者提供適時醫療護理，拯救生命。血氧儀使用方便，長者如感不適，每天可多次監測血氧水平。

集團除捐贈超過280萬套快速抗原檢測試劑，以及500套遙距健康監測系統和必需品予基層朋友，亦向醫院管理局及香港兒童醫院捐款，支援兒科服務，並透過社區隔離設施酒店計劃，將旗下一酒店改為社區隔離設施，供症狀輕微或無病徵患者使用，紓緩公共醫療系統壓力。

其他支援包括為居住在不適合居家隔離的劏房單位家庭，以及應屆香港中學文憑試考生提供臨時住宿，以及與海洋公園合作，為一萬名基層家庭的兒童居家抗疫期間提供一系列關於海洋生物多樣性的網上學習課程。